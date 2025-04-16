Воздушная запеканка за 45 минут: хозяйки добавляют в творог этот секрет для особой нежности

Творожные десерты ценятся за мягкий вкус и питательные свойства. Классическая творожная запеканка, знакомая многим с детства, может стать ещё вкуснее и привлекательнее. Секрет — в добавлении плавленого сыра, который придаёт блюду кремовую текстуру и насыщенный вкус.
Такая запеканка получается воздушной и нежной, тает во рту. Она идеально подходит для завтрака или праздничного стола, радуя гостей и подтверждая ваши кулинарные способности.
Ингредиенты для пышной творожной запеканки:
Приготовление:
Творожная запеканка с плавленым сыром — это идеальное сочетание простоты и изысканности. Она украсит ваш стол и порадует близких. Запеканка хорошо хранится в холодильнике и может подаваться как тёплой, так и охлаждённой. Экспериментируйте с добавками, чтобы разнообразить это классическое блюдо.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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