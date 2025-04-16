Воздушная запеканка за 45 минут: хозяйки добавляют в творог этот секрет для особой нежности

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожные десерты ценятся за мягкий вкус и питательные свойства. Классическая творожная запеканка, знакомая многим с детства, может стать ещё вкуснее и привлекательнее. Секрет — в добавлении плавленого сыра, который придаёт блюду кремовую текстуру и насыщенный вкус.

Фото: flickr.com by homecooked by deedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с вишней

Такая запеканка получается воздушной и нежной, тает во рту. Она идеально подходит для завтрака или праздничного стола, радуя гостей и подтверждая ваши кулинарные способности.

Ингредиенты для пышной творожной запеканки:

Творог — 500 г

Яйца — 3 шт.

Плавленый сладкий сыр — 150 г

Манная крупа — 100 г

Ванилин — 1 пакетик

Соль — по вкусу

Сода — 1/4 ч. л.

Для подачи: натуральный йогурт, мёд.

Приготовление:

Смешайте творог, манную крупу, желтки и изюм. Оставьте на 30 минут, чтобы манка набухла. Это важно для текстуры запеканки. Введите в смесь плавленый сыр, равномерно распределяя его. Взбейте белки с ванилином, солью и содой до пышной массы. Белки должны быть устойчивыми и воздушными. Осторожно введите взбитые белки в основную массу, перемешивая снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Выложите тесто в смазанную маслом или застеленную пергаментом форму. Запекайте при 180°C 30–45 минут. Время может меняться в зависимости от духовки. Запеканка готова, когда станет золотистой и немного поднимется. Проверьте шпажкой — она должна быть сухой. Дайте запеканке остыть, затем полейте йогуртом и украсьте мёдом. Это добавит контраст текстур и вкусов.

Творожная запеканка с плавленым сыром — это идеальное сочетание простоты и изысканности. Она украсит ваш стол и порадует близких. Запеканка хорошо хранится в холодильнике и может подаваться как тёплой, так и охлаждённой. Экспериментируйте с добавками, чтобы разнообразить это классическое блюдо.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

