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Воздушная запеканка за 45 минут: хозяйки добавляют в творог этот секрет для особой нежности

2:13
Еда

Творожные десерты ценятся за мягкий вкус и питательные свойства. Классическая творожная запеканка, знакомая многим с детства, может стать ещё вкуснее и привлекательнее. Секрет — в добавлении плавленого сыра, который придаёт блюду кремовую текстуру и насыщенный вкус.

Запеканка с вишней
Фото: flickr.com by homecooked by deedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с вишней

Такая запеканка получается воздушной и нежной, тает во рту. Она идеально подходит для завтрака или праздничного стола, радуя гостей и подтверждая ваши кулинарные способности.

Ингредиенты для пышной творожной запеканки:

  • Творог — 500 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Плавленый сладкий сыр — 150 г
  • Манная крупа — 100 г
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Соль — по вкусу
  • Сода — 1/4 ч. л.
  • Для подачи: натуральный йогурт, мёд.

Приготовление:

  1. Смешайте творог, манную крупу, желтки и изюм. Оставьте на 30 минут, чтобы манка набухла. Это важно для текстуры запеканки.
  2. Введите в смесь плавленый сыр, равномерно распределяя его.
  3. Взбейте белки с ванилином, солью и содой до пышной массы. Белки должны быть устойчивыми и воздушными.
  4. Осторожно введите взбитые белки в основную массу, перемешивая снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.
  5. Выложите тесто в смазанную маслом или застеленную пергаментом форму. Запекайте при 180°C 30–45 минут. Время может меняться в зависимости от духовки.
  6. Запеканка готова, когда станет золотистой и немного поднимется. Проверьте шпажкой — она должна быть сухой.
  7. Дайте запеканке остыть, затем полейте йогуртом и украсьте мёдом. Это добавит контраст текстур и вкусов.

Творожная запеканка с плавленым сыром — это идеальное сочетание простоты и изысканности. Она украсит ваш стол и порадует близких. Запеканка хорошо хранится в холодильнике и может подаваться как тёплой, так и охлаждённой. Экспериментируйте с добавками, чтобы разнообразить это классическое блюдо.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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