Верхушка кулича выдаст всю правду: вот что значит, если она липкая — Роспотребнадзор бьет тревогу

Сотрудники Роспотребнадзора в преддверии Пасхи дали россиянам советы по выбору куличей. Они объяснили, на что нужно обращать внимание при покупке, чтобы праздник не был испорчен.
С приближением Пасхи в магазинах появились готовые куличи. Однако санврачи предупреждают о важности тщательного выбора этого лакомства. Они рекомендуют обращать внимание на состав, внешний вид и условия хранения куличей.
При выборе кулича важно проверять его состав. Он должен содержать только натуральные ингредиенты: яйца, сливочное масло и сахар, а не яичный порошок, маргарин и подсластители, пишет muksun.fm.
Также стоит обратить внимание на верхушку кулича. Если она подмокла, это может свидетельствовать о несвежести продукта. Верхушка должна быть сухой. Липкость и белый налёт также могут указывать на низкое качество кулича.
Рекомендуется проверить кулич на наличие пустот, подгоревших участков, неровностей и разрывов. Эти дефекты могут свидетельствовать о нарушении технологии производства.
Кроме того, необходимо проверить дату производства и срок годности кулича. После покупки его следует хранить в холодильнике отдельно от сырой продукции.
Санврачи также предупреждают о важности правильного хранения готовых блюд. Их не следует оставлять на краю плиты или в духовом шкафу, так как это способствует размножению микроорганизмов.
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах.
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