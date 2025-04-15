Верхушка кулича выдаст всю правду: вот что значит, если она липкая — Роспотребнадзор бьет тревогу

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Сотрудники Роспотребнадзора в преддверии Пасхи дали россиянам советы по выбору куличей. Они объяснили, на что нужно обращать внимание при покупке, чтобы праздник не был испорчен.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куличи

С приближением Пасхи в магазинах появились готовые куличи. Однако санврачи предупреждают о важности тщательного выбора этого лакомства. Они рекомендуют обращать внимание на состав, внешний вид и условия хранения куличей.

При выборе кулича важно проверять его состав. Он должен содержать только натуральные ингредиенты: яйца, сливочное масло и сахар, а не яичный порошок, маргарин и подсластители, пишет muksun.fm.

Также стоит обратить внимание на верхушку кулича. Если она подмокла, это может свидетельствовать о несвежести продукта. Верхушка должна быть сухой. Липкость и белый налёт также могут указывать на низкое качество кулича.

Рекомендуется проверить кулич на наличие пустот, подгоревших участков, неровностей и разрывов. Эти дефекты могут свидетельствовать о нарушении технологии производства.

Кроме того, необходимо проверить дату производства и срок годности кулича. После покупки его следует хранить в холодильнике отдельно от сырой продукции.

Санврачи также предупреждают о важности правильного хранения готовых блюд. Их не следует оставлять на краю плиты или в духовом шкафу, так как это способствует размножению микроорганизмов.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах.

