Сельдь под шубой: советская история главного праздничного блюда

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Сельдь под шубой — это не просто салат, а настоящая легенда советской кухни, без которой не обходился ни один праздничный стол.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сельдь под шубой

Особенно — на Новый год.

А как появилось и почему стало таким культовым блюдо с загадочным названием?

Как всё началось: легенда о происхождении

Согласно одной из популярных версий, "шуба" появилась в начале XX века, где-то в 1918 году. Якобы её придумал Анастас Богомилов, владелец московских трактиров, чтобы умиротворить клиентов, уставших от политических споров в разгар революции.

В салате "сельдь под шубой":

Сельдь символизировала рабочий класс.

Свёкла — красный цвет революции.

Майонез — объединение разных слоёв общества.

Блюдо получило название "ШУБА" — как аббревиатура: Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема.

Звучит как байка, но красиво, правда?

Советская классика

В советские времена "шуба" уже утратила политический подтекст, но прочно заняла место главного салата на праздники — особенно на Новый год, день рождения, 8 марта и даже поминки.

Основные ингредиенты:

солёная сельдь (иногда с добавлением лука)

варёная картошка

варёная морковь

варёная свёкла

яйца (в некоторых вариантах)

майонез — обязательно

Всё укладывалось слоями, каждый промазывался майонезом, а сверху — ярко-розовая шапка из тёртой свёклы. Иногда салат настаивался ночь в холодильнике, чтобы пропитался.

Икона застолья

На столе "шуба" всегда стояла рядом с оливье. Они были парой главных салатов, символами уюта, праздника, "как у бабушки" — и, конечно, больших тарелок и маленьких ложек.

Сельдь под шубой — это не просто салат, это целая эпоха в тарелке. Он объединял поколения, создавал атмосферу праздника и до сих пор остаётся на наших столах, несмотря на моду и гастрономические тренды. Где-то его подают в авокадо и со сметанным муссом, а где-то по-прежнему — в советской хрустальной салатнице.