Сельдь под шубой: советская история главного праздничного блюда

Сельдь под шубой — это не просто салат, а настоящая легенда советской кухни, без которой не обходился ни один праздничный стол.
Особенно — на Новый год.
А как появилось и почему стало таким культовым блюдо с загадочным названием?
Как всё началось: легенда о происхождении
Согласно одной из популярных версий, "шуба" появилась в начале XX века, где-то в 1918 году. Якобы её придумал Анастас Богомилов, владелец московских трактиров, чтобы умиротворить клиентов, уставших от политических споров в разгар революции.
В салате "сельдь под шубой":
Блюдо получило название "ШУБА" — как аббревиатура: Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема.
Звучит как байка, но красиво, правда?
Советская классика
В советские времена "шуба" уже утратила политический подтекст, но прочно заняла место главного салата на праздники — особенно на Новый год, день рождения, 8 марта и даже поминки.
Основные ингредиенты:
Всё укладывалось слоями, каждый промазывался майонезом, а сверху — ярко-розовая шапка из тёртой свёклы. Иногда салат настаивался ночь в холодильнике, чтобы пропитался.
Икона застолья
На столе "шуба" всегда стояла рядом с оливье. Они были парой главных салатов, символами уюта, праздника, "как у бабушки" — и, конечно, больших тарелок и маленьких ложек.
Сельдь под шубой — это не просто салат, это целая эпоха в тарелке. Он объединял поколения, создавал атмосферу праздника и до сих пор остаётся на наших столах, несмотря на моду и гастрономические тренды. Где-то его подают в авокадо и со сметанным муссом, а где-то по-прежнему — в советской хрустальной салатнице.
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