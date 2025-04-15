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Сельдь под шубой: советская история главного праздничного блюда

2:10
Еда

Сельдь под шубой — это не просто салат, а настоящая легенда советской кухни, без которой не обходился ни один праздничный стол.

Сельдь под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сельдь под шубой

Особенно — на Новый год.

А как появилось и почему стало таким культовым блюдо с загадочным названием?

Как всё началось: легенда о происхождении

Согласно одной из популярных версий, "шуба" появилась в начале XX века, где-то в 1918 году. Якобы её придумал Анастас Богомилов, владелец московских трактиров, чтобы умиротворить клиентов, уставших от политических споров в разгар революции.

В салате "сельдь под шубой":

  • Сельдь символизировала рабочий класс.
  • Свёкла — красный цвет революции.
  • Майонез — объединение разных слоёв общества.

Блюдо получило название "ШУБА" — как аббревиатура: Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема.

Звучит как байка, но красиво, правда?

Советская классика

В советские времена "шуба" уже утратила политический подтекст, но прочно заняла место главного салата на праздники — особенно на Новый год, день рождения, 8 марта и даже поминки.

Основные ингредиенты:

  • солёная сельдь (иногда с добавлением лука)
  • варёная картошка
  • варёная морковь
  • варёная свёкла
  • яйца (в некоторых вариантах)
  • майонез — обязательно

Всё укладывалось слоями, каждый промазывался майонезом, а сверху — ярко-розовая шапка из тёртой свёклы. Иногда салат настаивался ночь в холодильнике, чтобы пропитался.

Икона застолья

На столе "шуба" всегда стояла рядом с оливье. Они были парой главных салатов, символами уюта, праздника, "как у бабушки" — и, конечно, больших тарелок и маленьких ложек.

Сельдь под шубой — это не просто салат, это целая эпоха в тарелке. Он объединял поколения, создавал атмосферу праздника и до сих пор остаётся на наших столах, несмотря на моду и гастрономические тренды. Где-то его подают в авокадо и со сметанным муссом, а где-то по-прежнему — в советской хрустальной салатнице.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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