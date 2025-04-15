Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — настоящая находка для занятых будней. Он настолько сытный, что легко заменит полноценный ужин. В нём всё, что мы любим: нежная паста, пряная колбаса, сливочный плавленый сыр и капля итальянского настроения.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картофельно-помидорный салат

Секрет в балансе и текстуре

Чтобы салат получился идеальным, выбирайте короткие виды пасты: фузилле, пенне или фарфалле. Они хорошо удерживают соус и красиво смотрятся рядом с нарезанными ингредиентами. Сразу после варки пасту стоит заправить оливковым маслом — это не только вкусно, но и не даст макаронам слипнуться.

Всё, что нужно (на 6 порций)

паста (фузилле) — 200 г

сырокопчёная колбаса — 200 г

плавленый сыр — 150 г

маслины — 100 г

оливковое масло — 30 мл

винный уксус — 30 мл

чеснок — 1 зубчик

укроп или петрушка — 2 веточки

соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

Сварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, добавьте немного масла, остудите. Сделайте заправку. Смешайте масло, уксус, чеснок, соль и перец. Подготовьте остальные ингредиенты. Колбасу и охлаждённый в морозилке сыр нарежьте кубиками, маслины — кольцами, зелень — очень мелко. Соберите салат. Смешайте пасту с остальными компонентами, полейте заправкой. Охладите минимум 30 минут — вкус станет ярче, а структура салата плотнее.

Такой салат легко упаковать с собой на пикник, взять на работу или просто удивить домашних на ужин.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

