Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный

Этот салат — настоящая находка для занятых будней. Он настолько сытный, что легко заменит полноценный ужин. В нём всё, что мы любим: нежная паста, пряная колбаса, сливочный плавленый сыр и капля итальянского настроения.
Чтобы салат получился идеальным, выбирайте короткие виды пасты: фузилле, пенне или фарфалле. Они хорошо удерживают соус и красиво смотрятся рядом с нарезанными ингредиентами. Сразу после варки пасту стоит заправить оливковым маслом — это не только вкусно, но и не даст макаронам слипнуться.
паста (фузилле) — 200 г
сырокопчёная колбаса — 200 г
плавленый сыр — 150 г
маслины — 100 г
оливковое масло — 30 мл
винный уксус — 30 мл
чеснок — 1 зубчик
укроп или петрушка — 2 веточки
соль и чёрный перец — по вкусу
Сварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, добавьте немного масла, остудите.
Сделайте заправку. Смешайте масло, уксус, чеснок, соль и перец.
Подготовьте остальные ингредиенты. Колбасу и охлаждённый в морозилке сыр нарежьте кубиками, маслины — кольцами, зелень — очень мелко.
Соберите салат. Смешайте пасту с остальными компонентами, полейте заправкой.
Охладите минимум 30 минут — вкус станет ярче, а структура салата плотнее.
Такой салат легко упаковать с собой на пикник, взять на работу или просто удивить домашних на ужин.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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