Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СДВГ во взрослом возрасте: как диагноз прячется под маской рассеянности и усталости
Выращивание моркови: от семян до крупного и сладкого урожая
Разнюхает всю правду: зачем кошке знать запах каждого уголка
Урожай начинается с почвы: простой способ обогатить грядки
Локомотив уверенно обыграл Авангард в Омске и вышел вперёд в серии плей-офф
Дизайнер Дженнифер Энистон раскрыл карты: вот что делает её спальню эталоном роскоши
ДТП по его вине, но без его участия: что делать, если главный фигурант скрылся и как его наказать
Гладкие ноги за неделю? Вот почему целлюлит тает от этих привычек
Домашний резервный фонд: сколько наличных стоит иметь на руках

Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный

1:47
Еда

Этот салат — настоящая находка для занятых будней. Он настолько сытный, что легко заменит полноценный ужин. В нём всё, что мы любим: нежная паста, пряная колбаса, сливочный плавленый сыр и капля итальянского настроения.

Картофельно-помидорный салат
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофельно-помидорный салат

Секрет в балансе и текстуре

Чтобы салат получился идеальным, выбирайте короткие виды пасты: фузилле, пенне или фарфалле. Они хорошо удерживают соус и красиво смотрятся рядом с нарезанными ингредиентами. Сразу после варки пасту стоит заправить оливковым маслом — это не только вкусно, но и не даст макаронам слипнуться.

Всё, что нужно (на 6 порций)

  • паста (фузилле) — 200 г

  • сырокопчёная колбаса — 200 г

  • плавленый сыр — 150 г

  • маслины — 100 г

  • оливковое масло — 30 мл

  • винный уксус — 30 мл

  • чеснок — 1 зубчик

  • укроп или петрушка — 2 веточки

  • соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

  1. Сварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, добавьте немного масла, остудите.

  2. Сделайте заправку. Смешайте масло, уксус, чеснок, соль и перец.

  3. Подготовьте остальные ингредиенты. Колбасу и охлаждённый в морозилке сыр нарежьте кубиками, маслины — кольцами, зелень — очень мелко.

  4. Соберите салат. Смешайте пасту с остальными компонентами, полейте заправкой.

  5. Охладите минимум 30 минут — вкус станет ярче, а структура салата плотнее.

Такой салат легко упаковать с собой на пикник, взять на работу или просто удивить домашних на ужин.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Наука и техника
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты Аудио 
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка
Красота и стиль
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Последние материалы
Разнюхает всю правду: зачем кошке знать запах каждого уголка
Урожай начинается с почвы: простой способ обогатить грядки
Локомотив уверенно обыграл Авангард в Омске и вышел вперёд в серии плей-офф
Дизайнер Дженнифер Энистон раскрыл карты: вот что делает её спальню эталоном роскоши
ДТП по его вине, но без его участия: что делать, если главный фигурант скрылся и как его наказать
Гладкие ноги за неделю? Вот почему целлюлит тает от этих привычек
Домашний резервный фонд: сколько наличных стоит иметь на руках
Верхушка кулича выдаст всю правду: вот что значит, если она липкая — Роспотребнадзор бьет тревогу
Пасхальные каникулы у моря: насладитесь спокойствием, вкуснейшей рыбой и картофелем фри
Раскрыт главный секрет древних океанов: почему они были зелёными и могут стать фиолетовыми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.