Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежные, как крем: как приготовить сырники, которые съедят даже дети
Поглатить Украину: Венгрия выступила против дерзкого плана ЕС
Как спасти весеннюю посевную за 2 недели до старта
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда
Смертельная технология: загадочная череда смертей охватила молодых ученых ИИ
Это не жест — это инструкция: что означают движения экипажа во время полёта
Ответ НАТО: генсек оценил переговоры по Украине
Ночной гость с лапками: польза и вред кошки в постели
Ржавчина уходит — металл остаётся: 6 проверенных способов удалить налёт без покупки дорогой химии

Кекс в кружке, который готовится быстрее, чем заваривается чай

1:46
Еда

Вам знакомы внезапные приступы сладкоежки, когда хочется чего-то вкусненького, но духовку включать лень? У нас есть решение — ароматный кекс в кружке, который готовится в микроволновке всего за пару минут. Понадобится минимум усилий, одна кружка и максимум удовольствия.

яичные кексы
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
яичные кексы

Что нужно знать заранее

Вся магия этого рецепта — в скорости: от разбивания яйца до подачи на стол проходит не больше 10 минут. Всё, что нужно — это:

  • микроволновка,

  • кружка (не менее 200 мл, обязательно керамическая или стеклянная),

  • базовые продукты, которые почти всегда под рукой.

Ингредиенты на одну порцию

  • яйцо — 1 шт.

  • сахар — 3 ст. л.

  • молоко — 3 ст. л.

  • растительное масло — 3 ст. л.

  • мука — 4 ст. л.

  • какао — 2 ст. л.

  • ванильный экстракт — 3 капли

  • соль — на кончике ножа

  • для подачи: сироп, мороженое, миндальные лепестки (по желанию)

Как приготовить

  1. Подготовка
    Выберите подходящую кружку — огнеупорную, без металлических деталей.

  2. Смешиваем основу
    Разбейте яйцо прямо в кружку. Добавьте сахар, ваниль и соль. Влейте молоко и масло. Перемешайте вилкой.

  3. Добавляем сухие
    Просейте муку с какао. Засыпьте в кружку. Снова перемешайте до однородного теста.

  4. Выпекаем
    Протрите края кружки. Готовьте в микроволновке 2-3 минуты на полной мощности.

  5. Подача
    Немного остудите и украсьте — пломбир, сироп и лепестки миндаля сделают из простого кекса маленький десертный праздник.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Наука и техника
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты Аудио 
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи
Еда и рецепты
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи Аудио 
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Домашние животные
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Вещевой кризис: удар по Америке из-за пошлин против КНР стал неожиданным
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России
Экономический раздор: союзники предали Трампа в вопросе Китая
Кекс в кружке, который готовится быстрее, чем заваривается чай
Некомпетентный комик: Трамп жестко прошелся по Зеленскому
Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей
Корейский вопрос: стал известен ответ России на запрос Южной Кореи
Предательство по-американски: США готовы выкинуть всех украинских беженцев
Не спешите делать ремонт: мода неожиданно вернулась
Борьба за власть: Зеленского обвинили в узурпаторстве внутри самой Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.