Кекс в кружке, который готовится быстрее, чем заваривается чай

Вам знакомы внезапные приступы сладкоежки, когда хочется чего-то вкусненького, но духовку включать лень? У нас есть решение — ароматный кекс в кружке, который готовится в микроволновке всего за пару минут. Понадобится минимум усилий, одна кружка и максимум удовольствия.
Вся магия этого рецепта — в скорости: от разбивания яйца до подачи на стол проходит не больше 10 минут. Всё, что нужно — это:
микроволновка,
кружка (не менее 200 мл, обязательно керамическая или стеклянная),
базовые продукты, которые почти всегда под рукой.
яйцо — 1 шт.
сахар — 3 ст. л.
молоко — 3 ст. л.
растительное масло — 3 ст. л.
мука — 4 ст. л.
какао — 2 ст. л.
ванильный экстракт — 3 капли
соль — на кончике ножа
для подачи: сироп, мороженое, миндальные лепестки (по желанию)
Подготовка
Выберите подходящую кружку — огнеупорную, без металлических деталей.
Смешиваем основу
Разбейте яйцо прямо в кружку. Добавьте сахар, ваниль и соль. Влейте молоко и масло. Перемешайте вилкой.
Добавляем сухие
Просейте муку с какао. Засыпьте в кружку. Снова перемешайте до однородного теста.
Выпекаем
Протрите края кружки. Готовьте в микроволновке 2-3 минуты на полной мощности.
Подача
Немного остудите и украсьте — пломбир, сироп и лепестки миндаля сделают из простого кекса маленький десертный праздник.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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