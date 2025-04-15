Кекс в кружке, который готовится быстрее, чем заваривается чай

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Вам знакомы внезапные приступы сладкоежки, когда хочется чего-то вкусненького, но духовку включать лень? У нас есть решение — ароматный кекс в кружке, который готовится в микроволновке всего за пару минут. Понадобится минимум усилий, одна кружка и максимум удовольствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ яичные кексы

Что нужно знать заранее

Вся магия этого рецепта — в скорости: от разбивания яйца до подачи на стол проходит не больше 10 минут. Всё, что нужно — это:

микроволновка,

кружка (не менее 200 мл, обязательно керамическая или стеклянная),

базовые продукты, которые почти всегда под рукой.

Ингредиенты на одну порцию

яйцо — 1 шт.

сахар — 3 ст. л.

молоко — 3 ст. л.

растительное масло — 3 ст. л.

мука — 4 ст. л.

какао — 2 ст. л.

ванильный экстракт — 3 капли

соль — на кончике ножа

для подачи: сироп, мороженое, миндальные лепестки (по желанию)

Как приготовить

Подготовка

Выберите подходящую кружку — огнеупорную, без металлических деталей. Смешиваем основу

Разбейте яйцо прямо в кружку. Добавьте сахар, ваниль и соль. Влейте молоко и масло. Перемешайте вилкой. Добавляем сухие

Просейте муку с какао. Засыпьте в кружку. Снова перемешайте до однородного теста. Выпекаем

Протрите края кружки. Готовьте в микроволновке 2-3 минуты на полной мощности. Подача

Немного остудите и украсьте — пломбир, сироп и лепестки миндаля сделают из простого кекса маленький десертный праздник.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

