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Гараж мечты на даче: бюджетно, надёжно, своими руками

2:03
Еда

Зачем переплачивать, если можно соорудить гараж самому — без экскаваторов, кирпича и бетономешалки. Каркасная конструкция на деревянной основе — идеальное решение: дёшево, быстро, надёжно. Главное — не забыть про уровень и здравый смысл.

гараж
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
гараж

В чём фишка каркасного гаража

Он лёгкий — не нужен дорогой фундамент. Быстро возводится — стены собираются за пару недель. Усадки нет, можно сразу обшивать и утеплять. А ещё дерево "дышит", создавая приятный микроклимат внутри.

Но есть и минусы. Без защиты древесина гниёт, а пожарные антипирены не делают её огнеупорной. Учитывай: тяжёлые полки к стене не прикрутишь — нужна внутренняя стойка.

Где ставить и как не нарваться на проблемы

Соседские окна — не ближе 6 метров, граница участка — от 1 метра. До дома — от 3 до 5 метров. Постройка не должна мешать обзору или детской площадке. Иначе — в суд, по требованию соседей.

Какие материалы понадобятся

Основной стройматериал — брус 10x10 или 15x15 см. Доски для пола, стен, крыши. Металлические уголки, оцинкованные саморезы, рубероид и утеплитель. Не забудь про лак и антисептики — влага не дремлет.

Пошагово: от фундамента до крыши

  1. Фундамент - подойдут столбы или винтовые сваи. Главное — не забыть гидроизоляцию и армирование.

  2. Нижняя обвязка - монтируем раму, крепим доски, делаем пол.

  3. Стены - ставим вертикальные стойки, усиливаем углы, монтируем обшивку.

  4. Крыша - делаем стропила, кладём кровлю.

  5. Утепление - в ячейки — минвата или пенопласт, сверху — плёнка и отделка.

Гараж готов — сухой, тёплый, без трещин и перекосов. А главное — ты всё сделал сам.

Уточнения

Гара́ж — помещение для стоянки, а иногда и ремонта автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением. Гараж обычно расчитывается на один или два автомобиля, хотя в автопарках организаций используются гаражи на большее количество автомобилей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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