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Живая изгородь своими руками: растения, которые справятся лучше забора

1:39
Еда

Простой забор без растений — это как стена без картины. А вот правильно подобранные посадки не только украшают участок, но и защищают от пыли, жары, ветра и любопытных взглядов соседей. Главное — знать, что и где посадить, чтобы сад не превратился в заросли или унылый бордюр.

Бунгало в США, Коннектикут
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бунгало в США, Коннектикут

С чего начать

Сначала оцените:

  • Сколько света получает место вдоль забора

  • Какая там почва и насколько близко грунтовые воды

  • Есть ли у вас время на уход

  • И что вы хотите: украшение, защиту или урожай

Когда всё это ясно, можно планировать зелёный «бордюр».

Лучшие варианты

Деревья

Для уединения и пышного фона подойдут хвойные — туя, ель, сосна. Они создадут плотную стену и не сбрасывают листву. Плодовые вроде яблонь и слив — для тех, кто хочет и тень, и урожай. Но важно: деревья сажают не ближе 3–5 метров к ограде, иначе корни могут её повредить.

Кустарники

Компактные и эффектные — малина, смородина, сирень, барбарис, дерен. Плодовые дадут ягоды, декоративные — цвет и форму. Некоторые сорта можно подстригать, делая из них настоящие «живые скульптуры».

Цветы

Для красоты и многослойности добавьте вьющиеся растения: клематис, глицинию, плетистую розу, вьюнок или плющ. Они быстро закроют забор, особенно если он металлический или бетонный. У основания можно посадить сезонные цветы — от маков до петуний.

Уточнения

Живая изгородь — забор (изгородь, ограда), представляющий собой посадку растений, служащую для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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