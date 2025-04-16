Живая изгородь своими руками: растения, которые справятся лучше забора

Простой забор без растений — это как стена без картины. А вот правильно подобранные посадки не только украшают участок, но и защищают от пыли, жары, ветра и любопытных взглядов соседей. Главное — знать, что и где посадить, чтобы сад не превратился в заросли или унылый бордюр.
Сначала оцените:
Сколько света получает место вдоль забора
Какая там почва и насколько близко грунтовые воды
Есть ли у вас время на уход
И что вы хотите: украшение, защиту или урожай
Когда всё это ясно, можно планировать зелёный «бордюр».
Для уединения и пышного фона подойдут хвойные — туя, ель, сосна. Они создадут плотную стену и не сбрасывают листву. Плодовые вроде яблонь и слив — для тех, кто хочет и тень, и урожай. Но важно: деревья сажают не ближе 3–5 метров к ограде, иначе корни могут её повредить.
Компактные и эффектные — малина, смородина, сирень, барбарис, дерен. Плодовые дадут ягоды, декоративные — цвет и форму. Некоторые сорта можно подстригать, делая из них настоящие «живые скульптуры».
Для красоты и многослойности добавьте вьющиеся растения: клематис, глицинию, плетистую розу, вьюнок или плющ. Они быстро закроют забор, особенно если он металлический или бетонный. У основания можно посадить сезонные цветы — от маков до петуний.
Живая изгородь — забор (изгородь, ограда), представляющий собой посадку растений, служащую для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.
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