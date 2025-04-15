Столовая СССР. Как повторить те самые макароны по-флотски

В советской столовой макароны по-флотски были классикой на каждый день. Недорогие, сытные и узнаваемые с первой вилки: жареный фарш, макароны-"перья" и чуть-чуть жира для вкуса.
Давайте снова вернёмся в 1989 год, за длинный стол у окна.
Что нужно (как в столовке)
Как готовили в СССР
1. Макароны отварить до мягкости — тогда в столовых никто про "аль денте" не слышал. Слить воду.
2. Лук мелко порезать, обжарить на подсолнечном масле до золотистости.
3. Добавить фарш, жарить до готовности, помешивая, чтобы получилась мелкая крошка — так было привычно в общепите.
4. Посолить, поперчить — и можно каплю воды или бульона влить, чтобы сочнее.
5. Смешать всё с макаронами, прогреть вместе минут 5.
6. В столовках часто клали сверху кусочек маргарина или масла — для аромата и лоска.
Фишки "как было на самом деле"
Макароны по-флотски из столовой — это вкус простоты и уюта. Когда всё было без изысков, но насыщенно, честно и по-домашнему.
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