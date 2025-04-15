Столовая СССР. Как повторить те самые макароны по-флотски

В советской столовой макароны по-флотски были классикой на каждый день. Недорогие, сытные и узнаваемые с первой вилки: жареный фарш, макароны-"перья" и чуть-чуть жира для вкуса.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Макароны по-флотски

Давайте снова вернёмся в 1989 год, за длинный стол у окна.

Что нужно (как в столовке)

Макароны (перья или рожки) — 400 г

Фарш (говяжий или свиной, можно смешанный) — 300 г

Лук репчатый — 1-2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Масло подсолнечное — 2-3 ст. л.

(по желанию) сливочное масло — 1 ч. л. для аромата

Как готовили в СССР

1. Макароны отварить до мягкости — тогда в столовых никто про "аль денте" не слышал. Слить воду.

2. Лук мелко порезать, обжарить на подсолнечном масле до золотистости.

3. Добавить фарш, жарить до готовности, помешивая, чтобы получилась мелкая крошка — так было привычно в общепите.

4. Посолить, поперчить — и можно каплю воды или бульона влить, чтобы сочнее.

5. Смешать всё с макаронами, прогреть вместе минут 5.

6. В столовках часто клали сверху кусочек маргарина или масла — для аромата и лоска.

Фишки "как было на самом деле"

Фарша было немного, но аромат чувствовался на весь зал.

Иногда вместо фарша шла обрезь колбасы, тушёнка или даже котлеты "второй жизни".

К гарниру часто давали солёный огурец или квашеную капусту, и компот из сухофруктов.

Сама подача — тарелка на подносе, алюминиевая вилка и стакан в гранёном подстаканнике — уже вызывала аппетит.

Макароны по-флотски из столовой — это вкус простоты и уюта. Когда всё было без изысков, но насыщенно, честно и по-домашнему.