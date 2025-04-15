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Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  

Еда

Официально Пасху в СССР не праздновали — церковь была под контролем, веру — не поощряли.

пасха
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
пасха

Но на кухнях, в коммуналках и деревенских избах праздник продолжал жить — скромно, но с душой.
Главный символ? Яйца, окрашенные в луковой шелухе. И марганцовке — если хотели поярче.

Луковая шелуха — народная альтернатива фабрике красок

  • Яйца заворачивали в тряпочку с луковой шелухой
  • Варили долго, чтобы вышел насыщенный тёмно-бордовый цвет
  • Иногда добавляли рис, нитки или листочки, чтобы получить узоры
  • В финале — натирали подсолнечным маслом для блеска
  • Получалась настоящая пасхальная красота без копейки затрат

Марганцовка — пасхальный эксперимент

  • Да, это звучит странно, но перманганат калия тоже использовали
  • Порошок разводили в воде, замачивали яйца — получался фиолетовый, а иногда тёмно-розовый оттенок
  • Главное — соблюдать пропорции, чтобы не превратилось в "химию"
  • Такой способ особенно любили в городах, где луковой шелухи было в дефиците

Праздник "втихаря”, но от души

Пасху отмечали без афиш, часто ночью или рано утром. В деревнях — несли куличи и яйца в церковь, тайно освящали. В городе — просто собирались за столом.

Главное — собраться семьёй, вспомнить ушедших, порадоваться весне

Пасхальный стол

  • Домашний кулич: с изюмом, на дрожжах, в форме из банки от сгущёнки
  • Творожная пасха — часто "по деревенски", без форм, просто с ванилином
  • Яйца, масло, зелёный лук, копчёная колбаска "досталась по блату"
  • Иногда — редкий алкоголь: наливочка, самогон или "Агдам"

Пасха в СССР — это не про церемонии, а про тепло и память.Пусть без золота, церковных колоколов и официальных поздравлений, зато — с ароматом кулича, шелестом луковой шелухи и любовью в каждом яйце.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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