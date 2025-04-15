Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  

Официально Пасху в СССР не праздновали — церковь была под контролем, веру — не поощряли.
Но на кухнях, в коммуналках и деревенских избах праздник продолжал жить — скромно, но с душой.
Главный символ? Яйца, окрашенные в луковой шелухе. И марганцовке — если хотели поярче.
Луковая шелуха — народная альтернатива фабрике красок
Марганцовка — пасхальный эксперимент
Праздник "втихаря”, но от души
Пасху отмечали без афиш, часто ночью или рано утром. В деревнях — несли куличи и яйца в церковь, тайно освящали. В городе — просто собирались за столом.
Главное — собраться семьёй, вспомнить ушедших, порадоваться весне
Пасхальный стол
Пасха в СССР — это не про церемонии, а про тепло и память.Пусть без золота, церковных колоколов и официальных поздравлений, зато — с ароматом кулича, шелестом луковой шелухи и любовью в каждом яйце.
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