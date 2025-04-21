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Курица по-милански: вкус, который обманывает простоту

1:33
Еда

Куриные грудки часто считают скучным ужином. Но только не в этом случае. По-милански — значит ярко, сочно и с характером. Это не просто филе, а настоящее итальянское настроение в тарелке: сливки, вяленые томаты, розмарин и чеснок. И всё это — из духовки, без сложных приёмов.

сырая куриная грудка
Фото: freepik
сырая куриная грудка

Почему стоит попробовать

Это блюдо как итальянская опера: начинается нежно, раскрывается ярко, а финал — чистое удовольствие. Вся магия — в деталях: ароматизированные розмарином сливки, лук и чеснок, томаты, томлённые до сладости, и хрустящие травы сверху.

Как готовить

  1. Филе натри солью, перцем и оливковым маслом. Отложи.

  2. Сливки прогрей с веточкой розмарина, не кипяти. Дай настояться 20 минут и процеди — аромат останется, а горечь уйдёт.

  3. Лук, чеснок и вяленые томаты нарежь, смешай и обжарь 10 минут на слабом огне.

  4. В форму для запекания выложи филе, сверху — овощную смесь. Аккуратно залей горячими сливками.

  5. Укрась розмарином, запекай 25–30 минут при 200 °C. Перед подачей посыпь свежей петрушкой.

Маленький бонус

Можно заменить грудку на бедро или филе голени — получится даже сочнее. А если осталась ложка соуса — не выбрасывай! Он идеально сочетается с пастой или рисом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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