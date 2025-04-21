Курица по-милански: вкус, который обманывает простоту

Куриные грудки часто считают скучным ужином. Но только не в этом случае. По-милански — значит ярко, сочно и с характером. Это не просто филе, а настоящее итальянское настроение в тарелке: сливки, вяленые томаты, розмарин и чеснок. И всё это — из духовки, без сложных приёмов.
Это блюдо как итальянская опера: начинается нежно, раскрывается ярко, а финал — чистое удовольствие. Вся магия — в деталях: ароматизированные розмарином сливки, лук и чеснок, томаты, томлённые до сладости, и хрустящие травы сверху.
Филе натри солью, перцем и оливковым маслом. Отложи.
Сливки прогрей с веточкой розмарина, не кипяти. Дай настояться 20 минут и процеди — аромат останется, а горечь уйдёт.
Лук, чеснок и вяленые томаты нарежь, смешай и обжарь 10 минут на слабом огне.
В форму для запекания выложи филе, сверху — овощную смесь. Аккуратно залей горячими сливками.
Укрась розмарином, запекай 25–30 минут при 200 °C. Перед подачей посыпь свежей петрушкой.
Можно заменить грудку на бедро или филе голени — получится даже сочнее. А если осталась ложка соуса — не выбрасывай! Он идеально сочетается с пастой или рисом.
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