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Секрет идеального утра: каша, пахнущая карамелью

1:33
Еда

Овсянка с грушей? Да, и не просто "быстрый завтрак", а настоящий ароматный десерт на молоке, от которого сложно отказаться. Главное — правильно приготовить груши: карамелизированные кусочки превращают простую кашу в утренний праздник.

Овсяное молоко
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овсяное молоко

Груша делает всю погоду

Для этой каши подойдёт любой сорт груши, главное — чтобы плоды были спелыми, но плотными. Мягкие расползутся на сковородке и превратят вашу кашу в компот. А вот хорошие, ароматные и слегка хрустящие груши держат форму и прекрасно карамелизуются.

На сливочном масле и коричневом сахаре они становятся золотистыми, блестящими и сладкими, как фруктовое лакомство из французской пекарни.

Как готовить

  1. Сварите овсянку на топлёном молоке. Без сахара — его заменят груши и мёд. Посолите чуть-чуть — вкус будет глубже.

  2. Пока каша варится, обжарьте груши на сливочном масле, добавьте коричневый сахар. Через пару минут они станут мягкими, но не превратятся в пюре.

  3. Разложите кашу по тарелкам, выложите сверху тёплые груши.

  4. Подавайте с йогуртом и мёдом — каждый добавит по вкусу.

Пара советов

  • Хлопья долгой варки — больше молока и времени. Начинайте с каши.

  • Хлопья быстрого приготовления? Тогда сначала карамелизуйте груши.

  • Готовую кашу можно укутать полотенцем, и она "дойдёт" под крышкой — станет ещё вкуснее.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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