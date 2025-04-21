Секрет идеального утра: каша, пахнущая карамелью

Овсянка с грушей? Да, и не просто "быстрый завтрак", а настоящий ароматный десерт на молоке, от которого сложно отказаться. Главное — правильно приготовить груши: карамелизированные кусочки превращают простую кашу в утренний праздник.
Для этой каши подойдёт любой сорт груши, главное — чтобы плоды были спелыми, но плотными. Мягкие расползутся на сковородке и превратят вашу кашу в компот. А вот хорошие, ароматные и слегка хрустящие груши держат форму и прекрасно карамелизуются.
На сливочном масле и коричневом сахаре они становятся золотистыми, блестящими и сладкими, как фруктовое лакомство из французской пекарни.
Сварите овсянку на топлёном молоке. Без сахара — его заменят груши и мёд. Посолите чуть-чуть — вкус будет глубже.
Пока каша варится, обжарьте груши на сливочном масле, добавьте коричневый сахар. Через пару минут они станут мягкими, но не превратятся в пюре.
Разложите кашу по тарелкам, выложите сверху тёплые груши.
Подавайте с йогуртом и мёдом — каждый добавит по вкусу.
Хлопья долгой варки — больше молока и времени. Начинайте с каши.
Хлопья быстрого приготовления? Тогда сначала карамелизуйте груши.
Готовую кашу можно укутать полотенцем, и она "дойдёт" под крышкой — станет ещё вкуснее.
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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