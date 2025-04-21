Этот пряный пирог никто не узнает с первого кусочка

Если ты всё ещё думаешь, что морковь — только для супа, этот кекс тебя разубедит. Пряный, мягкий, с тёплыми ароматами специй и ореховым акцентом, он просто создан для уютного чаепития. А главное — никто не догадается, что в тесте прячется 300 граммов моркови!
Он готовится на растительном масле, а не на сливочном — поэтому мякиш получается нежным, влажным и долго не черствеет. В тесто добавляют корица, имбирь и мускатный орех — настоящая пряная магия, особенно в холодное время года. А грецкие орехи добавляют хруста и лёгкой горчинки, делая вкус ещё богаче.
Морковь натереть, орехи измельчить.
Смешать просеянную муку с пряностями и разрыхлителем.
Взбить яйца с сахаром, добавить масло.
Соединить всё вместе, ввести морковь и орехи.
Выпекать в смазанной форме при 180 °C — около 50 минут.
Остудить и покрыть кремом из маскарпоне с сахарной пудрой и лимонным соком.
Украсить можно ещё орешками — они смотрятся нарядно и по-домашнему.
Вместо маскарпоне подойдут взбитые сливки или густая сметана.
Коричневый сахар даёт карамельный оттенок и делает кекс мягким надолго.
Хотите эффектную форму? Используйте кольцо диаметром 24 см или литровую форму для кекса.
Кекс — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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