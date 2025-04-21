Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Международный трибунал: мир рассмотрит действия ВСУ в пасхальное перемирие
Блок Украина-НАТО: Кремль дал оценку позиции альянса
Альянс бросил Украину: Россия ответила на вступление Киева в НАТО
Милош Бикович показал годовалого сына: редкий кадр
Пасхальное перемирие: стал известен ответ России на все провокации ВСУ в светлый праздник
Тусклый свет — не приговор: бюджетный тюнинг, который разрешён законом
Химическое спасение: ученые намерены использовать ИИ в неожиданной сфере
Скандал в закрытом клубе: Канье Уэст снова отличился
Вы даже не граждане: Польша показала украинским беженцам свое отношение

Этот пряный пирог никто не узнает с первого кусочка

1:34
Еда

Если ты всё ещё думаешь, что морковь — только для супа, этот кекс тебя разубедит. Пряный, мягкий, с тёплыми ароматами специй и ореховым акцентом, он просто создан для уютного чаепития. А главное — никто не догадается, что в тесте прячется 300 граммов моркови!

Маффины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маффины

Что делает этот кекс особенным

Он готовится на растительном масле, а не на сливочном — поэтому мякиш получается нежным, влажным и долго не черствеет. В тесто добавляют корица, имбирь и мускатный орех — настоящая пряная магия, особенно в холодное время года. А грецкие орехи добавляют хруста и лёгкой горчинки, делая вкус ещё богаче.

Как готовить

  1. Морковь натереть, орехи измельчить.

  2. Смешать просеянную муку с пряностями и разрыхлителем.

  3. Взбить яйца с сахаром, добавить масло.

  4. Соединить всё вместе, ввести морковь и орехи.

  5. Выпекать в смазанной форме при 180 °C — около 50 минут.

  6. Остудить и покрыть кремом из маскарпоне с сахарной пудрой и лимонным соком.

Украсить можно ещё орешками — они смотрятся нарядно и по-домашнему.

Маленькие хитрости

  • Вместо маскарпоне подойдут взбитые сливки или густая сметана.

  • Коричневый сахар даёт карамельный оттенок и делает кекс мягким надолго.

  • Хотите эффектную форму? Используйте кольцо диаметром 24 см или литровую форму для кекса.

Уточнения

Кекс — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Авто
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись Аудио 
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие
Авто
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие Аудио 
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Новости спорта
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Последние материалы
Зловещая худоба Регины Дубовицкой: в Сети появилось свежее фото телеведущей
Скандальный тур по США: Наргиз совмещает русские хиты с украинскими символами
Пощады не будет: красная помада мстит тем, кто выбирает её наугад
Нирвана Юрия Грымова: в театре Модерн сыграют спектакль о рок-легенде 90-х
Ровная дорога, а руль кривится: неочевидная причина, которая пугает даже мастеров
Секреты семейной жизни Шепелева: почему он ограничивает детей в гаджетах
Каменные оазисы Греции зовут: почувствуйте волшебство Эпира и Македонии в этих 5 местах
Кошка в растерянности, хозяин в восторге: бюджетная революция в борьбе за мебель
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: Договор несложен для потребителя, все четко расписано
50 нянь на кастинге: Анна Хилькевич разочарована выбором и рассказывает о странностях претенденток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.