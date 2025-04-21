Рецепт, который вас выручит: 15 минут — и закуска готова

Если вы ищете простую, эффектную и не банальную закуску — вот она. Фаршированные помидоры с консервированным тунцом не требуют кулинарного диплома, зато выглядят как с обложки гастрономического журнала. Это тот самый случай, когда "лёгкий рецепт" и "впечатляющий результат" идут рука об руку.
Подойдут небольшие, плотные, мясистые томаты — такие, чтобы держали форму. Если готовите не в сезон, аромат помидоров можно поддержать пряными травами. В оригинале используется шалфей, но его легко заменить тимьяном, розмарином, чабером или классическими прованскими травами.
Обжарьте зелень. Мелко нарежьте зелёный лук и шалфей, слегка обжарьте на оливковом масле (1-2 минуты).
Подготовьте помидоры. Вымойте, срежьте "крышечки", выньте мякоть чайной ложкой.
Сделайте начинку. Мякоть нарежьте, тунец разомните, добавьте обжаренную зелень и лимонный сок. Приправьте перцем.
Соберите блюдо. Посолите и поперчите изнутри "чашечки" из помидоров. Наполните начинкой, украсьте зеленью.
Помидоры должны быть одинаковыми по размеру — особенно если подаёте на фуршете.
Хотите горячий вариант? Добавьте сверху ломтик моцареллы и отправьте в духовку на 3-5 минут при 200 °C.
Закуска получается лёгкой, сбалансированной и подходит даже для тех, кто придерживается пескетарианской диеты.
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