Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
50 нянь на кастинге: Анна Хилькевич разочарована выбором и рассказывает о странностях претенденток
Бить врага с новой силой: ВС РФ уничтожает ВСУ после короткого перемирия
Джастин Бибер уличён в измене? Фото с рэпершей, которое вызвало скандал
Шахматная доска Трампа: что задумал президент США
Дизайнер Лебедев признался, что разучился читать на русском языке из-за США
Свалке — нет: что стало с 10 тысячами старых шин из Подмосковья
Думал, что давно: Егор Кончаловский отреагировал на попадание своего имени в санкционный список Украины
Новая Vesta не требует ног: стартовало производство ручной версии
Ни дня не могут прожить: Урганта и Галкина* обвинили в нападках на россиян

Рецепт, который вас выручит: 15 минут — и закуска готова

1:38
Еда

Если вы ищете простую, эффектную и не банальную закуску — вот она. Фаршированные помидоры с консервированным тунцом не требуют кулинарного диплома, зато выглядят как с обложки гастрономического журнала. Это тот самый случай, когда "лёгкий рецепт" и "впечатляющий результат" идут рука об руку.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры

Что нужно

Подойдут небольшие, плотные, мясистые томаты — такие, чтобы держали форму. Если готовите не в сезон, аромат помидоров можно поддержать пряными травами. В оригинале используется шалфей, но его легко заменить тимьяном, розмарином, чабером или классическими прованскими травами.

Как готовить

  1. Обжарьте зелень. Мелко нарежьте зелёный лук и шалфей, слегка обжарьте на оливковом масле (1-2 минуты).

  2. Подготовьте помидоры. Вымойте, срежьте "крышечки", выньте мякоть чайной ложкой.

  3. Сделайте начинку. Мякоть нарежьте, тунец разомните, добавьте обжаренную зелень и лимонный сок. Приправьте перцем.

  4. Соберите блюдо. Посолите и поперчите изнутри "чашечки" из помидоров. Наполните начинкой, украсьте зеленью.

Советы

  • Помидоры должны быть одинаковыми по размеру — особенно если подаёте на фуршете.

  • Хотите горячий вариант? Добавьте сверху ломтик моцареллы и отправьте в духовку на 3-5 минут при 200 °C.

Закуска получается лёгкой, сбалансированной и подходит даже для тех, кто придерживается пескетарианской диеты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Домашние животные
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Наука и техника
Марс живой: неожиданная находка НАСА Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Последние материалы
88 лет борьбы, молитв и тайных решений: умер папа римский Франциск
Разрушен город на семи холмах: уход Франциска презднаменует конец света
Цветы, которые вернулись в моду: как георгины превратились из бабушкиных в королевские
Пока вы ругаете, он спасает — странности в поведении, которые могут предупредить катастрофу
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов
Как обновить кухню без ремонта и трат — один акцент решает всё
Бюджетное и эффективное: мазь на основе крови может заменить дорогие препараты
Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки
Загадка пожирающего ультрафиолета: почему неандертальцы исчезли, а Homo sapiens выжили
Пограничный лайфхак: новый полис сэкономит сотни рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.