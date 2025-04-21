Хватит портить мясо: как правильно приправлять для гриля

Мангал — не место для кулинарной самодеятельности. Неправильная приправа способна убить вкус даже самого хорошего мяса или рыбы. А вот грамотный набор специй делает блюдо сочным, ароматным и запоминающимся. Главное — не переборщить и не запутаться в баночках.
Шашлык из свинины, баранины или говядины не требует экзотики.
Лучшие сочетания:
чёрный и красный перец,
зира (кумин),
кориандр,
сушёный чеснок,
немного паприки для цвета и копчёного оттенка.
Главное — не давить на мясо уксусом. Он делает его сухим. Лучше — лук, лимонный сок или йогурт.
Любишь аромат восточного базара? Добавь немного хмели-сунели или копчёной соли — но не одновременно.
Курица любит насыщенность. Подойдут:
куркума,
сладкая паприка,
карри,
чеснок,
тимьян и орегано.
Маринад на основе кефира или горчицы сделает мясо особенно мягким.
Рыбе не нужны агрессивные специи. Лучше всего работают:
розмарин и тимьян,
лимонная цедра,
белый перец,
капля соевого соуса или оливковое масло с чесноком.
Соль — только перед жаркой, иначе вытянет сок.
Большинство магазинных "приправ для шашлыка" перегружены солью и глутаматом. Лучше составить свой набор — он будет и вкуснее, и честнее.
Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. Функция гриля может быть встроена в газовую плиту, микроволновую печь. Блюда, жаренные на гриле, называются «грилье́».
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