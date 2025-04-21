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Хватит портить мясо: как правильно приправлять для гриля

1:40
Еда

Мангал — не место для кулинарной самодеятельности. Неправильная приправа способна убить вкус даже самого хорошего мяса или рыбы. А вот грамотный набор специй делает блюдо сочным, ароматным и запоминающимся. Главное — не переборщить и не запутаться в баночках.

Шашлык на мангале
Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык на мангале

Для мяса — просто, но со вкусом

Шашлык из свинины, баранины или говядины не требует экзотики.

Лучшие сочетания:

  • чёрный и красный перец,

  • зира (кумин),

  • кориандр,

  • сушёный чеснок,

  • немного паприки для цвета и копчёного оттенка.

Главное — не давить на мясо уксусом. Он делает его сухим. Лучше — лук, лимонный сок или йогурт.

Любишь аромат восточного базара? Добавь немного хмели-сунели или копчёной соли — но не одновременно.

Для курицы — пряно и ярко

Курица любит насыщенность. Подойдут:

  • куркума,

  • сладкая паприка,

  • карри,

  • чеснок,

  • тимьян и орегано.

Маринад на основе кефира или горчицы сделает мясо особенно мягким.

Для рыбы — нежно и освежающе

Рыбе не нужны агрессивные специи. Лучше всего работают:

  • розмарин и тимьян,

  • лимонная цедра,

  • белый перец,

  • капля соевого соуса или оливковое масло с чесноком.

Соль — только перед жаркой, иначе вытянет сок.

Готовые смеси? С осторожностью

Большинство магазинных "приправ для шашлыка" перегружены солью и глутаматом. Лучше составить свой набор — он будет и вкуснее, и честнее.

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. Функция гриля может быть встроена в газовую плиту, микроволновую печь. Блюда, жаренные на гриле, называются «грилье́».

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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