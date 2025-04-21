Хватит портить мясо: как правильно приправлять для гриля

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Мангал — не место для кулинарной самодеятельности. Неправильная приправа способна убить вкус даже самого хорошего мяса или рыбы. А вот грамотный набор специй делает блюдо сочным, ароматным и запоминающимся. Главное — не переборщить и не запутаться в баночках.

Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык на мангале

Для мяса — просто, но со вкусом

Шашлык из свинины, баранины или говядины не требует экзотики.

Лучшие сочетания:

чёрный и красный перец,

зира (кумин),

кориандр,

сушёный чеснок,

немного паприки для цвета и копчёного оттенка.

Главное — не давить на мясо уксусом. Он делает его сухим. Лучше — лук, лимонный сок или йогурт.

Любишь аромат восточного базара? Добавь немного хмели-сунели или копчёной соли — но не одновременно.

Для курицы — пряно и ярко

Курица любит насыщенность. Подойдут:

куркума,

сладкая паприка,

карри,

чеснок,

тимьян и орегано.

Маринад на основе кефира или горчицы сделает мясо особенно мягким.

Для рыбы — нежно и освежающе

Рыбе не нужны агрессивные специи. Лучше всего работают:

розмарин и тимьян,

лимонная цедра,

белый перец,

капля соевого соуса или оливковое масло с чесноком.

Соль — только перед жаркой, иначе вытянет сок.

Готовые смеси? С осторожностью

Большинство магазинных "приправ для шашлыка" перегружены солью и глутаматом. Лучше составить свой набор — он будет и вкуснее, и честнее.

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. Функция гриля может быть встроена в газовую плиту, микроволновую печь. Блюда, жаренные на гриле, называются «грилье́».

