Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит портить мясо: как правильно приправлять для гриля
Вы думали это спасёт глаза: миф, который стоил вам хорошего зрения
7 болезней, которые больше не звучат как приговор: как изменилась медицина за 20 лет
Машина, которую уже не делают, всё ещё ищет владельца
Как избавиться от известкового налёта в туалете: 5 мощных натуральных средств
Прилетело из космоса: как пыль с астероида могла запустить жизнь на Земле
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Прыщ перед свиданием? Один трюк — и никто не заметит
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая

Лучше шашлыка? Рыба на мангале — хит майских

1:46
Еда

Майские праздники — идеальное время, чтобы выбраться на природу. Шашлыки — дело привычное. А вот рыба на мангале — вкусно, быстро и куда полезнее мяса. Главное — не испортить продукт на углях и не упустить важные нюансы.

Барбекю, мангал
Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23698693183/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Барбекю, мангал

Выбор рыбы: не всё подходит

Для жарки на мангале лучше брать жирные сорта: сёмгу, форель, скумбрию, дорадо, лосося. Они не пересыхают и не разваливаются на решётке. Белая рыба тоже подойдёт, но её стоит готовить в фольге или на шпажках, чтобы не потерять форму.

Важно: рыбу желательно разделать на стейки или филе с кожей — она удерживает сок и создаёт хрустящую корочку.

Маринад — дело вкуса, но без фанатизма

Не стоит забивать вкус рыбы агрессивными специями.

Достаточно:

  • лимонного сока,

  • оливкового масла,

  • соли и свежемолотого перца,

  • и пары веточек тимьяна или розмарина.

Маринуется рыба 15–30 минут. Дольше — и лимонная кислота начнёт «варить» филе прямо в пакете.

Жарим с умом

Угли должны прогореть и покрыться серым налётом. Решётку смажь маслом, чтобы рыба не прилипла. Готовить стоит по 5–7 минут с каждой стороны, не переворачивая слишком часто.

Если есть фольга — заворачивай рыбу с овощами или сливочным маслом и специями. Так она останется сочной, даже если задумаешься над бокалом.

Секрет подачи

Подавай с лимоном, свежей зеленью и запечёнными овощами. Рыба любит простоту. И ещё она не любит ждать — есть нужно сразу, с дымком.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Новости спорта
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь Аудио 
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие
Авто
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие Аудио 
Эта безделушка портит весь интерьер — а у вас их, возможно, десятки
Недвижимость
Эта безделушка портит весь интерьер — а у вас их, возможно, десятки Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Сводка с фронта: Киеву понравился день перемирия, который выполняли только русские, Дмитрий Плотников
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Последние материалы
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья
Неожиданное откровение Любови Успенской: как мода формирует наш характер
Первые рейсы Икарусов: Венгрия на улицах советских городов
Лучше шашлыка? Рыба на мангале — хит майских
Самые надёжные двигатели СССР. Почему они были такими простыми?
Целый бак бензина в подарок: как новые шины экономят топливо
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Йоко Оно пережила три выкидыша и заикание: история жены Леннона, которую ненавидели миллионы
По следам рыцарей и гурманов: как одно путешествие по Франции стало настоящим хитом среди туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.