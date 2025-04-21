Лучше шашлыка? Рыба на мангале — хит майских

Майские праздники — идеальное время, чтобы выбраться на природу. Шашлыки — дело привычное. А вот рыба на мангале — вкусно, быстро и куда полезнее мяса. Главное — не испортить продукт на углях и не упустить важные нюансы.
Для жарки на мангале лучше брать жирные сорта: сёмгу, форель, скумбрию, дорадо, лосося. Они не пересыхают и не разваливаются на решётке. Белая рыба тоже подойдёт, но её стоит готовить в фольге или на шпажках, чтобы не потерять форму.
Важно: рыбу желательно разделать на стейки или филе с кожей — она удерживает сок и создаёт хрустящую корочку.
Не стоит забивать вкус рыбы агрессивными специями.
Достаточно:
лимонного сока,
оливкового масла,
соли и свежемолотого перца,
и пары веточек тимьяна или розмарина.
Маринуется рыба 15–30 минут. Дольше — и лимонная кислота начнёт «варить» филе прямо в пакете.
Угли должны прогореть и покрыться серым налётом. Решётку смажь маслом, чтобы рыба не прилипла. Готовить стоит по 5–7 минут с каждой стороны, не переворачивая слишком часто.
Если есть фольга — заворачивай рыбу с овощами или сливочным маслом и специями. Так она останется сочной, даже если задумаешься над бокалом.
Подавай с лимоном, свежей зеленью и запечёнными овощами. Рыба любит простоту. И ещё она не любит ждать — есть нужно сразу, с дымком.
Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.
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