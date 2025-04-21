Лучше шашлыка? Рыба на мангале — хит майских

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Майские праздники — идеальное время, чтобы выбраться на природу. Шашлыки — дело привычное. А вот рыба на мангале — вкусно, быстро и куда полезнее мяса. Главное — не испортить продукт на углях и не упустить важные нюансы.

Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23698693183/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Барбекю, мангал

Выбор рыбы: не всё подходит

Для жарки на мангале лучше брать жирные сорта: сёмгу, форель, скумбрию, дорадо, лосося. Они не пересыхают и не разваливаются на решётке. Белая рыба тоже подойдёт, но её стоит готовить в фольге или на шпажках, чтобы не потерять форму.

Важно: рыбу желательно разделать на стейки или филе с кожей — она удерживает сок и создаёт хрустящую корочку.

Маринад — дело вкуса, но без фанатизма

Не стоит забивать вкус рыбы агрессивными специями.

Достаточно:

лимонного сока,

оливкового масла,

соли и свежемолотого перца,

и пары веточек тимьяна или розмарина.

Маринуется рыба 15–30 минут. Дольше — и лимонная кислота начнёт «варить» филе прямо в пакете.

Жарим с умом

Угли должны прогореть и покрыться серым налётом. Решётку смажь маслом, чтобы рыба не прилипла. Готовить стоит по 5–7 минут с каждой стороны, не переворачивая слишком часто.

Если есть фольга — заворачивай рыбу с овощами или сливочным маслом и специями. Так она останется сочной, даже если задумаешься над бокалом.

Секрет подачи

Подавай с лимоном, свежей зеленью и запечёнными овощами. Рыба любит простоту. И ещё она не любит ждать — есть нужно сразу, с дымком.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

