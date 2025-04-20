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Как понять, что рыба уже испортилась — и лучше не рисковать

1:20
Еда

Любишь готовить впрок? Тогда наверняка хоть раз задумывался, как долго может простоять в холодильнике рыба после приготовления. Сколько она действительно остаётся безопасной и вкусной?

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Ключевое правило — 48 часов

Эксперты уверены: оптимальный срок хранения готовой рыбы — 2 дня. После этого вкус начнёт тускнеть, а риск отравления — расти.

Есть нюансы

Способ приготовления влияет

Если рыба:

  • обжарена во фритюре,

  • запечена с сыром или овощами,

  • или сильно замаринована,

её можно оставить в холодильнике до трёх суток. Главное — герметичная упаковка и температура не выше +4 °C.

Но есть исключения. Сырая, полусырая или слабо просоленная рыба - блюда одного дня. Оставлять их на потом не стоит: риск отравления слишком велик.

Вид рыбы значения почти не имеет

Сёмга, треска, минтай или карась — у всех примерно одинаковый срок хранения. Главное — условия и термическая обработка. Даже самая благородная рыба испортится, если забыть её в холодильнике на неделю.

Так что лучше готовить порционно или точно планировать, когда доедите остатки. Холодильник — не вечная камера хранения.

Уточнения

Фритю́р — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C. В отличие от обычного жарения, обрабатываемый продукт погружается в масло полностью, для чего количество масла должно превышать количество продукта в несколько раз (примерно в 4 по весу). Фритюром называется и сам жир, предназначенный для этого метода.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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