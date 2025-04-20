Как понять, что рыба уже испортилась — и лучше не рисковать

Любишь готовить впрок? Тогда наверняка хоть раз задумывался, как долго может простоять в холодильнике рыба после приготовления. Сколько она действительно остаётся безопасной и вкусной?
Эксперты уверены: оптимальный срок хранения готовой рыбы — 2 дня. После этого вкус начнёт тускнеть, а риск отравления — расти.
Способ приготовления влияет
Если рыба:
обжарена во фритюре,
запечена с сыром или овощами,
или сильно замаринована,
её можно оставить в холодильнике до трёх суток. Главное — герметичная упаковка и температура не выше +4 °C.
Но есть исключения. Сырая, полусырая или слабо просоленная рыба - блюда одного дня. Оставлять их на потом не стоит: риск отравления слишком велик.
Сёмга, треска, минтай или карась — у всех примерно одинаковый срок хранения. Главное — условия и термическая обработка. Даже самая благородная рыба испортится, если забыть её в холодильнике на неделю.
Так что лучше готовить порционно или точно планировать, когда доедите остатки. Холодильник — не вечная камера хранения.
Фритю́р — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C. В отличие от обычного жарения, обрабатываемый продукт погружается в масло полностью, для чего количество масла должно превышать количество продукта в несколько раз (примерно в 4 по весу). Фритюром называется и сам жир, предназначенный для этого метода.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Атмосферный мотор проще, живучее и не боится плохого топлива — в отличие от турбированных новинок.