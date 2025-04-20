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Не выбрасывай: как отмыть даже безнадежную кастрюлю

1:38
Еда

Сгоревший ужин — это неприятно. Но ещё хуже, когда после него остаётся кастрюля, которую будто ничто не берёт. Не спеши нести её на выброс — её можно спасти. Причём без ядерной химии и лишних нервов.

Губка для мытья посуды
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Губка для мытья посуды

Сначала — не паниковать

По словам шеф-повара Сергея Кузнецова, всё начинается с простого: дай кастрюле остыть. Не пытайся скоблить горячую посуду — так проще повредить покрытие, чем удалить нагар.

Остывшую кастрюлю обработай деревянной или пластиковой лопаткой — аккуратно сними верхний слой нагара. Металлические губки и ножи лучше не трогать — эмаль или антипригарное покрытие этого не переживут.

Потом — замочить

Налей в кастрюлю воды, капни немного обычного моющего средства и оставь на 15-30 минут. Далее просто пройди по поверхности мягкой губкой или щёткой — и большинство пятен уйдёт без труда.

Домашние хитрости без химии

Не хочешь использовать "химию"?

Вот три натуральных рецепта:

  1. Сода, уксус и вода. Сделай смесь уксуса и воды в равных пропорциях, закипяти в кастрюле. Потом добавь немного соды — грязь будет отслаиваться прямо на глазах.

  2. Лимонная кислота. Заваривай с ней так же, как с уксусом.

  3. Хозяйственное мыло. Натри его, залей водой и протоми на слабом огне 1,5-2 часа. Эффект может удивить.

Так что, если кастрюля пригорела — это ещё не конец. Главное — знать подход и немного подождать.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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