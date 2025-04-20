Не выбрасывай: как отмыть даже безнадежную кастрюлю

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Сгоревший ужин — это неприятно. Но ещё хуже, когда после него остаётся кастрюля, которую будто ничто не берёт. Не спеши нести её на выброс — её можно спасти. Причём без ядерной химии и лишних нервов.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain Губка для мытья посуды

Сначала — не паниковать

По словам шеф-повара Сергея Кузнецова, всё начинается с простого: дай кастрюле остыть. Не пытайся скоблить горячую посуду — так проще повредить покрытие, чем удалить нагар.

Остывшую кастрюлю обработай деревянной или пластиковой лопаткой — аккуратно сними верхний слой нагара. Металлические губки и ножи лучше не трогать — эмаль или антипригарное покрытие этого не переживут.

Потом — замочить

Налей в кастрюлю воды, капни немного обычного моющего средства и оставь на 15-30 минут. Далее просто пройди по поверхности мягкой губкой или щёткой — и большинство пятен уйдёт без труда.

Домашние хитрости без химии

Не хочешь использовать "химию"?

Вот три натуральных рецепта:

Сода, уксус и вода. Сделай смесь уксуса и воды в равных пропорциях, закипяти в кастрюле. Потом добавь немного соды — грязь будет отслаиваться прямо на глазах. Лимонная кислота. Заваривай с ней так же, как с уксусом. Хозяйственное мыло. Натри его, залей водой и протоми на слабом огне 1,5-2 часа. Эффект может удивить.

Так что, если кастрюля пригорела — это ещё не конец. Главное — знать подход и немного подождать.