Когда хочется праздничного салата, но некогда — выбирайте этот

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Мимоза" обычно ассоциируется с праздниками, долгой готовкой и морковкой, которую нужно варить отдельно. Но что если не варить лишнего, не возиться с "мимозными цветами" и сделать всё за 20 минут? Именно это и предлагает наш экспресс-рецепт. Минимум ингредиентов, максимум вкуса — и ни грамма лишней возни.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат

Ингредиенты на 4 порции:

Сайра консервированная — 250 г

Яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Лук репчатый — 80 г

Майонез Провансаль — 120 г

Петрушка (или другая зелень) — для украшения

Как приготовить:

1. Отварите яйца.

Залейте их холодной водой, доведите до кипения и варите 9-10 минут. Затем остудите в холодной воде.

2. Подготовьте сайру.

Достаньте рыбу из банки, удалите крупные косточки, разомните вилкой и смешайте с 2-3 ложками майонеза.

3. Подготовьте остальные ингредиенты.

Натрите сыр на крупной тёрке. Лук мелко порежьте, обдайте кипятком, обсушите. Яйца очистите, отделите белки от желтков. Белки мелко нарежьте, желтки натрите на тёрке.

4. Соберите салат слоями:

1 слой: измельчённые белки

2 слой: сыр + немного майонеза

3 слой: сайра с майонезом

4 слой: лук, сверху — снова немного майонеза

5 слой: тёртые желтки

5. Украсьте и подавайте.

Посыпьте зеленью. Салат можно подавать сразу или немного охладить, чтобы он пропитался.

Уточнения

«Мимо́за» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.

