Сливочная, воздушная, с хрустом миндаля — гурьевская манка

История этой каши уходит в XIX век и связана с графом Дмитрием Гурьевым. Готовили её с молочными пенками, орехами, мёдом и фруктами. В классике — долго и по-царски. Но если хочется сохранить вкус, но сэкономить время, то вот упрощённая версия, не уступающая по результату: густая манка на сливках, взбитые белки, ягоды и запечённая корочка. Это не просто каша, а почти суфле, почти пирог — и точно праздник.
Манная крупа — 1 стакан
Молоко — 400 мл
Сливки 33% — 400 мл
Сахар — 150 г
Сливочное масло — 50 г
Соль — по вкусу
Ваниль — по вкусу
Яйца — 3 шт.
Для прослойки:
Клубника — 400 г
Миндальные лепестки — 100 г
Мёд — по вкусу
1. Сварите густую кашу.
Смешайте молоко и 300 мл сливок, добавьте сахар, ваниль, соль. Доведите до кипения и, помешивая, всыпьте манку. Варите 4-5 минут до густоты, снимите с огня, добавьте масло, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
2. Подготовьте яйца.
Отделите белки от желтков. Желтки вмешайте в слегка остывшую кашу. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно введите в массу.
3. Соберите в форме.
Разогрейте духовку до 180 °C. Клубнику нарежьте тонкими ломтиками. В смазанную форму выложите ¼ каши, немного сливок, слой клубники, миндаль и капли мёда. Повторите, чередуя, до окончания ингредиентов. Верх — каша.
4. Запеките.
Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 20 минут. Затем снимите фольгу и допеките до румяной корочки.
5. Подача.
Украсить клубникой, миндалём и мёдом можно прямо перед подачей. Ешьте горячей — или остуженной, если любите плотнее текстуру.
Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.
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