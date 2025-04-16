Сливочная, воздушная, с хрустом миндаля — гурьевская манка

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

История этой каши уходит в XIX век и связана с графом Дмитрием Гурьевым. Готовили её с молочными пенками, орехами, мёдом и фруктами. В классике — долго и по-царски. Но если хочется сохранить вкус, но сэкономить время, то вот упрощённая версия, не уступающая по результату: густая манка на сливках, взбитые белки, ягоды и запечённая корочка. Это не просто каша, а почти суфле, почти пирог — и точно праздник.

Фото: unsplash.com by Брук Ларк, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Завтрак на веранде

Ингредиенты на 6 порций:

Манная крупа — 1 стакан

Молоко — 400 мл

Сливки 33% — 400 мл

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 50 г

Соль — по вкусу

Ваниль — по вкусу

Яйца — 3 шт.

Для прослойки:

Клубника — 400 г

Миндальные лепестки — 100 г

Мёд — по вкусу

Как приготовить:

1. Сварите густую кашу.

Смешайте молоко и 300 мл сливок, добавьте сахар, ваниль, соль. Доведите до кипения и, помешивая, всыпьте манку. Варите 4-5 минут до густоты, снимите с огня, добавьте масло, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

2. Подготовьте яйца.

Отделите белки от желтков. Желтки вмешайте в слегка остывшую кашу. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно введите в массу.

3. Соберите в форме.

Разогрейте духовку до 180 °C. Клубнику нарежьте тонкими ломтиками. В смазанную форму выложите ¼ каши, немного сливок, слой клубники, миндаль и капли мёда. Повторите, чередуя, до окончания ингредиентов. Верх — каша.

4. Запеките.

Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 20 минут. Затем снимите фольгу и допеките до румяной корочки.

5. Подача.

Украсить клубникой, миндалём и мёдом можно прямо перед подачей. Ешьте горячей — или остуженной, если любите плотнее текстуру.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

