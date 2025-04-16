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Готовится проще простого — сметанное печенье за 20 минут

Еда

Печенье без духовки? Легко! Это простой, быстрый и очень уютный рецепт, который не требует никаких особых навыков или оборудования. Всё, что вам нужно — сковорода, несколько базовых ингредиентов и немного времени. Получаются мягкие, ароматные лепёшечки с хрустящей корочкой — идеальные к чаю или кофе, особенно если сверху присыпать сахарной пудрой.

Сырник
Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сырник

Ингредиенты на 20 порций:

  • Мука пшеничная — 2 ст.

  • Сметана 20% — 0,5 ст.

  • Яйцо куриное — 1 шт. (нужен только желток)

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Сахар — 0,5 ст.

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л. (уточняется по упаковке)

  • Соль — щепотка

  • Сахарная пудра — для посыпки

Как приготовить:

1. Подготовьте основу.
Просейте муку в большую миску, добавьте разрыхлитель и ванильный сахар. Перемешайте.

2. Сделайте жидкую часть.
Смешайте сметану, желток, масло и сахар. Взбейте венчиком до однородности. Добавьте щепотку соли.

3. Замесите тесто.
Влейте жидкую смесь к муке, перемешайте лопаткой, затем руками. Тесто должно стать мягким и не липнуть. Если жидковато — добавьте чуть-чуть муки.

4. Отдохнуть и нарезать.
Сформируйте шар, заверните в плёнку, уберите на 15-30 минут в холодильник. Затем сформируйте "батон" и нарежьте его на кусочки по 1 см толщиной.

5. Формируем лепёшки.
Каждый ломтик слегка раскатайте или приплюсните руками до 0,5 см. Можно сделать узоры вилкой.

6. Обжарьте.
Разогрейте сковороду, затем уменьшите огонь. Обжаривайте печенье без крышки 2-3 минуты с одной стороны, переверните, накройте крышкой и жарьте ещё 3 минуты.

7. Подача.
Готовое печенье переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой. Подавайте тёплым или полностью остывшим — вкусно в любом виде!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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