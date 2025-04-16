Готовится проще простого — сметанное печенье за 20 минут

Печенье без духовки? Легко! Это простой, быстрый и очень уютный рецепт, который не требует никаких особых навыков или оборудования. Всё, что вам нужно — сковорода, несколько базовых ингредиентов и немного времени. Получаются мягкие, ароматные лепёшечки с хрустящей корочкой — идеальные к чаю или кофе, особенно если сверху присыпать сахарной пудрой.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сырник

Ингредиенты на 20 порций:

Мука пшеничная — 2 ст.

Сметана 20% — 0,5 ст.

Яйцо куриное — 1 шт. (нужен только желток)

Растительное масло — 2 ст. л.

Сахар — 0,5 ст.

Ванильный сахар — 10 г

Разрыхлитель — 1 ч. л. (уточняется по упаковке)

Соль — щепотка

Сахарная пудра — для посыпки

Как приготовить:

1. Подготовьте основу.

Просейте муку в большую миску, добавьте разрыхлитель и ванильный сахар. Перемешайте.

2. Сделайте жидкую часть.

Смешайте сметану, желток, масло и сахар. Взбейте венчиком до однородности. Добавьте щепотку соли.

3. Замесите тесто.

Влейте жидкую смесь к муке, перемешайте лопаткой, затем руками. Тесто должно стать мягким и не липнуть. Если жидковато — добавьте чуть-чуть муки.

4. Отдохнуть и нарезать.

Сформируйте шар, заверните в плёнку, уберите на 15-30 минут в холодильник. Затем сформируйте "батон" и нарежьте его на кусочки по 1 см толщиной.

5. Формируем лепёшки.

Каждый ломтик слегка раскатайте или приплюсните руками до 0,5 см. Можно сделать узоры вилкой.

6. Обжарьте.

Разогрейте сковороду, затем уменьшите огонь. Обжаривайте печенье без крышки 2-3 минуты с одной стороны, переверните, накройте крышкой и жарьте ещё 3 минуты.

7. Подача.

Готовое печенье переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой. Подавайте тёплым или полностью остывшим — вкусно в любом виде!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.



