Готовится проще простого — сметанное печенье за 20 минут

Печенье без духовки? Легко! Это простой, быстрый и очень уютный рецепт, который не требует никаких особых навыков или оборудования. Всё, что вам нужно — сковорода, несколько базовых ингредиентов и немного времени. Получаются мягкие, ароматные лепёшечки с хрустящей корочкой — идеальные к чаю или кофе, особенно если сверху присыпать сахарной пудрой.
Мука пшеничная — 2 ст.
Сметана 20% — 0,5 ст.
Яйцо куриное — 1 шт. (нужен только желток)
Растительное масло — 2 ст. л.
Сахар — 0,5 ст.
Ванильный сахар — 10 г
Разрыхлитель — 1 ч. л. (уточняется по упаковке)
Соль — щепотка
Сахарная пудра — для посыпки
1. Подготовьте основу.
Просейте муку в большую миску, добавьте разрыхлитель и ванильный сахар. Перемешайте.
2. Сделайте жидкую часть.
Смешайте сметану, желток, масло и сахар. Взбейте венчиком до однородности. Добавьте щепотку соли.
3. Замесите тесто.
Влейте жидкую смесь к муке, перемешайте лопаткой, затем руками. Тесто должно стать мягким и не липнуть. Если жидковато — добавьте чуть-чуть муки.
4. Отдохнуть и нарезать.
Сформируйте шар, заверните в плёнку, уберите на 15-30 минут в холодильник. Затем сформируйте "батон" и нарежьте его на кусочки по 1 см толщиной.
5. Формируем лепёшки.
Каждый ломтик слегка раскатайте или приплюсните руками до 0,5 см. Можно сделать узоры вилкой.
6. Обжарьте.
Разогрейте сковороду, затем уменьшите огонь. Обжаривайте печенье без крышки 2-3 минуты с одной стороны, переверните, накройте крышкой и жарьте ещё 3 минуты.
7. Подача.
Готовое печенье переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой. Подавайте тёплым или полностью остывшим — вкусно в любом виде!
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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