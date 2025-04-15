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Готовим булочки без дрожжей и долгих расстоек

1:54
Еда

Классические булочки с корицей — это вкусно, но долго. А когда хочется ароматной выпечки прямо сейчас, выручает готовое слоёное тесто. Всё, что нужно: 10 минут подготовки, 20 минут в духовке — и вот они, горячие, карамельные, с хрустом и сладкой глазурью. Идеальны к чаю, на завтрак или как уютное угощение для гостей.

булочка с корицей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
булочка с корицей

Ингредиенты на 8 порций:

  • Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г

  • Коричневый сахар — 200 г

  • Корица молотая — 1-1,5 ч. л.

  • Грецкие орехи — 1/2 стакана (измельчённые)

  • Сливочное масло — 1 ст. л.

Для глазури:

  • Сахарная пудра — 1 стакан

  • Соль — 1/4 ч. л.

  • Молоко — 1 ст. л.

  • Ванильный экстракт — 1 капля

Как приготовить:

1. Подготовьте тесто.
Заранее разморозьте слоёное тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 1 см на присыпанной мукой поверхности.

2. Приготовьте начинку.
Смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Смешайте сахар с корицей и равномерно распределите по тесту. По желанию — добавьте немного орехов внутрь.

3. Сверните и нарежьте.
Сверните тесто в рулет, нарежьте на кусочки толщиной 2,5 см.

4. Выпекайте.
Переложите булочки на застеленный пергаментом противень. Выпекайте при 175 °C в течение 20-25 минут до румяности.

5. Глазурь и подача.
Смешайте все ингредиенты для глазури до однородности. Полейте ею остывшие булочки и посыпьте рублеными орехами.

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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