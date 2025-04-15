Готовим булочки без дрожжей и долгих расстоек

Классические булочки с корицей — это вкусно, но долго. А когда хочется ароматной выпечки прямо сейчас, выручает готовое слоёное тесто. Всё, что нужно: 10 минут подготовки, 20 минут в духовке — и вот они, горячие, карамельные, с хрустом и сладкой глазурью. Идеальны к чаю, на завтрак или как уютное угощение для гостей.
Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г
Коричневый сахар — 200 г
Корица молотая — 1-1,5 ч. л.
Грецкие орехи — 1/2 стакана (измельчённые)
Сливочное масло — 1 ст. л.
Для глазури:
Сахарная пудра — 1 стакан
Соль — 1/4 ч. л.
Молоко — 1 ст. л.
Ванильный экстракт — 1 капля
1. Подготовьте тесто.
Заранее разморозьте слоёное тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 1 см на присыпанной мукой поверхности.
2. Приготовьте начинку.
Смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Смешайте сахар с корицей и равномерно распределите по тесту. По желанию — добавьте немного орехов внутрь.
3. Сверните и нарежьте.
Сверните тесто в рулет, нарежьте на кусочки толщиной 2,5 см.
4. Выпекайте.
Переложите булочки на застеленный пергаментом противень. Выпекайте при 175 °C в течение 20-25 минут до румяности.
5. Глазурь и подача.
Смешайте все ингредиенты для глазури до однородности. Полейте ею остывшие булочки и посыпьте рублеными орехами.
Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.
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