Готовим булочки без дрожжей и долгих расстоек

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Классические булочки с корицей — это вкусно, но долго. А когда хочется ароматной выпечки прямо сейчас, выручает готовое слоёное тесто. Всё, что нужно: 10 минут подготовки, 20 минут в духовке — и вот они, горячие, карамельные, с хрустом и сладкой глазурью. Идеальны к чаю, на завтрак или как уютное угощение для гостей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik булочка с корицей

Ингредиенты на 8 порций:

Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г

Коричневый сахар — 200 г

Корица молотая — 1-1,5 ч. л.

Грецкие орехи — 1/2 стакана (измельчённые)

Сливочное масло — 1 ст. л.

Для глазури:

Сахарная пудра — 1 стакан

Соль — 1/4 ч. л.

Молоко — 1 ст. л.

Ванильный экстракт — 1 капля

Как приготовить:

1. Подготовьте тесто.

Заранее разморозьте слоёное тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 1 см на присыпанной мукой поверхности.

2. Приготовьте начинку.

Смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Смешайте сахар с корицей и равномерно распределите по тесту. По желанию — добавьте немного орехов внутрь.

3. Сверните и нарежьте.

Сверните тесто в рулет, нарежьте на кусочки толщиной 2,5 см.

4. Выпекайте.

Переложите булочки на застеленный пергаментом противень. Выпекайте при 175 °C в течение 20-25 минут до румяности.

5. Глазурь и подача.

Смешайте все ингредиенты для глазури до однородности. Полейте ею остывшие булочки и посыпьте рублеными орехами.

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

