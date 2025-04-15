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Быстрый яблочный пирог из лаваша — гости будут в восторге

2:10
Еда

Никакого вытяжного теста, никаких часов у плиты — только лаваш, ароматные яблоки и немного магии. Этот рецепт идеален, когда хочется чего-то сладкого к чаю, а времени и сил — минимум. Снаружи — хрустящая корочка, внутри — нежная, карамельная начинка с корицей и изюмом. И всё это — без замеса теста и без муки на кухне.

штрудель
Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
штрудель

Ингредиенты на 4 порции:

  • Лаваш тонкий — 1 шт.

  • Яблоки — 4 шт.

  • Изюм — 80 г

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Масло сливочное — 60 г

  • Корица молотая — 1 ч. л.

  • Хлебные крошки — 2 ст. л.

  • Лимон — 0,5 шт.

  • Яйцо — 1 шт. (по желанию, для смазки)

  • Сахарная пудра — 1 ст. л.

  • Взбитые сливки или мороженое — для подачи

Как приготовить:

1. Подготовьте изюм.
Залейте тёплой водой, оставьте на 15-30 минут — пусть станет мягче и сочнее.

2. Нарежьте яблоки.
Очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком и добавьте тёртую цедру.

3. Приготовьте начинку.
На сливочном масле обжарьте яблоки с сахаром, ванильным сахаром и изюмом 10 минут. В конце — добавьте корицу и остудите начинку.

4. Сборка штруделя.
Разложите лаваш. Смажьте ⅔ листа маслом, посыпьте хлебными крошками. Выложите начинку, оставляя края. Заверните края внутрь и сверните рулет с короткой стороны.

5. Запекайте.
Выложите рулет швом вниз на противень с бумагой. Смажьте растопленным маслом (или яйцом для румяности). Выпекайте 15-20 минут при 180-190 °C.

6. Подача.
Посыпьте пудрой, слегка остудите. Подавайте с мороженым или взбитыми сливками.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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