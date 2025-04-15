Быстрый яблочный пирог из лаваша — гости будут в восторге

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Никакого вытяжного теста, никаких часов у плиты — только лаваш, ароматные яблоки и немного магии. Этот рецепт идеален, когда хочется чего-то сладкого к чаю, а времени и сил — минимум. Снаружи — хрустящая корочка, внутри — нежная, карамельная начинка с корицей и изюмом. И всё это — без замеса теста и без муки на кухне.

Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ штрудель

Ингредиенты на 4 порции:

Лаваш тонкий — 1 шт.

Яблоки — 4 шт.

Изюм — 80 г

Сахар — 2 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Масло сливочное — 60 г

Корица молотая — 1 ч. л.

Хлебные крошки — 2 ст. л.

Лимон — 0,5 шт.

Яйцо — 1 шт. (по желанию, для смазки)

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Взбитые сливки или мороженое — для подачи

Как приготовить:

1. Подготовьте изюм.

Залейте тёплой водой, оставьте на 15-30 минут — пусть станет мягче и сочнее.

2. Нарежьте яблоки.

Очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком и добавьте тёртую цедру.

3. Приготовьте начинку.

На сливочном масле обжарьте яблоки с сахаром, ванильным сахаром и изюмом 10 минут. В конце — добавьте корицу и остудите начинку.

4. Сборка штруделя.

Разложите лаваш. Смажьте ⅔ листа маслом, посыпьте хлебными крошками. Выложите начинку, оставляя края. Заверните края внутрь и сверните рулет с короткой стороны.

5. Запекайте.

Выложите рулет швом вниз на противень с бумагой. Смажьте растопленным маслом (или яйцом для румяности). Выпекайте 15-20 минут при 180-190 °C.

6. Подача.

Посыпьте пудрой, слегка остудите. Подавайте с мороженым или взбитыми сливками.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



