Быстрый яблочный пирог из лаваша — гости будут в восторге

Никакого вытяжного теста, никаких часов у плиты — только лаваш, ароматные яблоки и немного магии. Этот рецепт идеален, когда хочется чего-то сладкого к чаю, а времени и сил — минимум. Снаружи — хрустящая корочка, внутри — нежная, карамельная начинка с корицей и изюмом. И всё это — без замеса теста и без муки на кухне.
Лаваш тонкий — 1 шт.
Яблоки — 4 шт.
Изюм — 80 г
Сахар — 2 ст. л.
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Масло сливочное — 60 г
Корица молотая — 1 ч. л.
Хлебные крошки — 2 ст. л.
Лимон — 0,5 шт.
Яйцо — 1 шт. (по желанию, для смазки)
Сахарная пудра — 1 ст. л.
Взбитые сливки или мороженое — для подачи
1. Подготовьте изюм.
Залейте тёплой водой, оставьте на 15-30 минут — пусть станет мягче и сочнее.
2. Нарежьте яблоки.
Очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком и добавьте тёртую цедру.
3. Приготовьте начинку.
На сливочном масле обжарьте яблоки с сахаром, ванильным сахаром и изюмом 10 минут. В конце — добавьте корицу и остудите начинку.
4. Сборка штруделя.
Разложите лаваш. Смажьте ⅔ листа маслом, посыпьте хлебными крошками. Выложите начинку, оставляя края. Заверните края внутрь и сверните рулет с короткой стороны.
5. Запекайте.
Выложите рулет швом вниз на противень с бумагой. Смажьте растопленным маслом (или яйцом для румяности). Выпекайте 15-20 минут при 180-190 °C.
6. Подача.
Посыпьте пудрой, слегка остудите. Подавайте с мороженым или взбитыми сливками.
Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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