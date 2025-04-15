Томлёная гречка, которая тает во рту: секрет в одном компоненте

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо из серии "просто закинь в духовку". Гречневая каша с куриными потрошками получается сытной, насыщенной и ароматной — всё благодаря медленному томлению, которое делает каждую крупинку рассыпчатой, а мясо — мягким и сочным. Идеально для семейного ужина, особенно когда хочется вкусно, но без суеты.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречка

Ингредиенты на 8 порций:

Гречневая крупа — 2 стакана

Куриные потрошки (сердечки и желудки) — 600 г

Варёные яйца — 4 шт.

Лук репчатый — 1 крупный

Укроп — небольшой пучок

Сливочное масло — 100 г

Оливковое масло — для жарки

Соль и чёрный перец — по вкусу

Вода — 4 стакана

Как приготовить:

1. Отправьте гречку в духовку.

Промойте крупу, выложите в огнеупорный горшок или форму. Залейте водой (4 стакана), добавьте 1,5 ч. л. соли. Запекайте при 200 °C 40 минут. Затем снизьте температуру до 120 °C и томите ещё 1,5 часа.

2. Обжарьте потрошки.

Нарежьте их небольшими кусочками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте потрошки на оливковом масле 10 минут, добавьте лук и жарьте ещё 10 минут. Посолите, поперчите.

3. Соедините с гречкой.

Выложите потрошки с луком к готовой гречке, перемешайте. Верните в духовку ещё на 30 минут.

4. Финальные акценты.

Нарежьте яйца, мелко порубите укроп. Добавьте их вместе со сливочным маслом в кашу. Снова аккуратно перемешайте и дайте потомиться ещё полчаса.

Уточнения

Гречи́ха посевна́я (гречи́ха съедо́бная, гречи́ха обыкнове́нная, разг. гре́ча, уменьш. гре́чка, от греч. γραικός; лат. Fagopýrum esculéntum) — вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) семейства Гречишные (Polygonaceae), хлебное и медоносное растение. Крупяная хлебная культура, относящаяся к псевдозерновым: семена идут в пищу человека и отчасти на корм животных. Также их охотно поедают певчие птицы.

