Это блюдо из серии "просто закинь в духовку". Гречневая каша с куриными потрошками получается сытной, насыщенной и ароматной — всё благодаря медленному томлению, которое делает каждую крупинку рассыпчатой, а мясо — мягким и сочным. Идеально для семейного ужина, особенно когда хочется вкусно, но без суеты.
Гречневая крупа — 2 стакана
Куриные потрошки (сердечки и желудки) — 600 г
Варёные яйца — 4 шт.
Лук репчатый — 1 крупный
Укроп — небольшой пучок
Сливочное масло — 100 г
Оливковое масло — для жарки
Соль и чёрный перец — по вкусу
Вода — 4 стакана
1. Отправьте гречку в духовку.
Промойте крупу, выложите в огнеупорный горшок или форму. Залейте водой (4 стакана), добавьте 1,5 ч. л. соли. Запекайте при 200 °C 40 минут. Затем снизьте температуру до 120 °C и томите ещё 1,5 часа.
2. Обжарьте потрошки.
Нарежьте их небольшими кусочками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте потрошки на оливковом масле 10 минут, добавьте лук и жарьте ещё 10 минут. Посолите, поперчите.
3. Соедините с гречкой.
Выложите потрошки с луком к готовой гречке, перемешайте. Верните в духовку ещё на 30 минут.
4. Финальные акценты.
Нарежьте яйца, мелко порубите укроп. Добавьте их вместе со сливочным маслом в кашу. Снова аккуратно перемешайте и дайте потомиться ещё полчаса.
Гречи́ха посевна́я (гречи́ха съедо́бная, гречи́ха обыкнове́нная, разг. гре́ча, уменьш. гре́чка, от греч. γραικός; лат. Fagopýrum esculéntum) — вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) семейства Гречишные (Polygonaceae), хлебное и медоносное растение. Крупяная хлебная культура, относящаяся к псевдозерновым: семена идут в пищу человека и отчасти на корм животных. Также их охотно поедают певчие птицы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.