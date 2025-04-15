Как приготовить щи, чтобы влюбиться в них заново

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что щи — это всегда капуста с картошкой, вас приятно удивит этот рецепт. Здесь картофель заменяет репа, и это решение меняет вкус супа в лучшую сторону. Щи приобретают тонкий пряный аромат, чуть сладковатую нотку и интересную текстуру, а говядина делает их сытными и насыщенными.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Щи

Такой суп легко может стать новым любимцем вашего семейного меню.

Ингредиенты на 10 порций:

Говядина на кости — 1 кг

Лук репчатый — 1 крупный

Морковь — 2 средние

Репа — 5 шт.

Корень сельдерея — 150 г

Белокочанная капуста — 500 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Черный перец горошком — 5 шт.

Душистый перец горошком — 5 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Петрушка — 3 веточки

Соль — по вкусу

Вода — 3 литра

Как приготовить:

1. Сварите бульон.

Говядину положите в кастрюлю, залейте водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите 2 часа на слабом огне.

2. Подготовьте овощи.

Лук нарежьте кубиками. Морковь и сельдерей — соломкой, репу — кубиками. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук, добавьте морковь и сельдерей, тушите 5 минут. Влейте половник бульона и тушите под крышкой ещё 10 минут.

3. Процедите бульон.

Достаньте мясо, отделите от кости, нарежьте и отложите под крышкой, залив немного бульоном.

4. Варите капусту.

Нашинкуйте капусту, верните бульон на плиту и доведите до кипения. Всыпьте капусту и варите 10 минут.

5. Добавьте репу и зажарку.

Выложите в кастрюлю подготовленную репу и тушёные овощи. Варите 15 минут. Добавьте перец и лавровый лист, томите ещё 10 минут.

6. Финальные штрихи.

Добавьте в щи нарезанную говядину и мелко нарезанную петрушку. Посолите по вкусу, доведите до кипения и выключите огонь. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут настояться.

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

