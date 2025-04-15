Рецепт куриного рагу, которое хочется есть и на ужин, и на обед

Этому блюду всё равно, в какой стране его готовят. Оно остаётся насыщенным, ярким и обволакивающим независимо от кухни — будь то испанская, итальянская или французская. Секрет в специях и овощах: сочные помидоры, баклажан, чеснок, целая палитра паприки — и нежная курица в густом томатном соусе. Получается согревающее рагу с характером, которое можно подать с хрустящим хлебом или гарниром на ваш вкус.
Баклажан — 1 большой
Помидоры — 5 средних
Лук — 1 крупный
Чеснок — 3 зубчика
Оливковое масло — 125 мл
Куриная грудка (филе) — 500 г
Картофель — 2 крупные шт.
Паприка сладкая — 1/2 ч. л.
Паприка копчёная — 1/2 ч. л.
Острый красный перец — щепотка
Чёрный перец — по вкусу
Петрушка — 10 веточек
Соль — по вкусу
Хрустящий хлеб или рис — для подачи
1. Подготовьте овощи.
Очистите баклажан и нарежьте кубиками. Помидоры разрежьте пополам, ложкой удалите семена и сок — отложите их. Мякоть нарежьте. Лук — полукольцами, чеснок — мелко.
2. Готовим томатную основу.
В глубокой сковороде разогрейте половину масла. Обжарьте лук, чеснок, баклажан и томатный сок с семенами 5-7 минут. Добавьте нарезанную помидорную мякоть и тушите ещё 15 минут, пока всё не станет мягким и ароматным.
3. Соус в блендер.
Переложите тушёные овощи в блендер и пробейте до однородности — консистенцию выбирайте по вкусу.
4. Обжарьте курицу и картофель.
В той же сковороде разогрейте оставшееся масло. Нарежьте курицу и картофель крупными кусками. Обжарьте до золотистой корочки, посолите, приправьте специями.
5. Финальный аккорд.
Добавьте в сковороду томатный соус, уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким. Подавайте с петрушкой и любимым гарниром.
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
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