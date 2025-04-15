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Рецепт куриного рагу, которое хочется есть и на ужин, и на обед

2:19
Еда

Этому блюду всё равно, в какой стране его готовят. Оно остаётся насыщенным, ярким и обволакивающим независимо от кухни — будь то испанская, итальянская или французская. Секрет в специях и овощах: сочные помидоры, баклажан, чеснок, целая палитра паприки — и нежная курица в густом томатном соусе. Получается согревающее рагу с характером, которое можно подать с хрустящим хлебом или гарниром на ваш вкус.

Рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Hoyabird8, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рагу

Ингредиенты на 4 порции:

  • Баклажан — 1 большой

  • Помидоры — 5 средних

  • Лук — 1 крупный

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Оливковое масло — 125 мл

  • Куриная грудка (филе) — 500 г

  • Картофель — 2 крупные шт.

  • Паприка сладкая — 1/2 ч. л.

  • Паприка копчёная — 1/2 ч. л.

  • Острый красный перец — щепотка

  • Чёрный перец — по вкусу

  • Петрушка — 10 веточек

  • Соль — по вкусу

  • Хрустящий хлеб или рис — для подачи

Как приготовить:

1. Подготовьте овощи.
Очистите баклажан и нарежьте кубиками. Помидоры разрежьте пополам, ложкой удалите семена и сок — отложите их. Мякоть нарежьте. Лук — полукольцами, чеснок — мелко.

2. Готовим томатную основу.
В глубокой сковороде разогрейте половину масла. Обжарьте лук, чеснок, баклажан и томатный сок с семенами 5-7 минут. Добавьте нарезанную помидорную мякоть и тушите ещё 15 минут, пока всё не станет мягким и ароматным.

3. Соус в блендер.
Переложите тушёные овощи в блендер и пробейте до однородности — консистенцию выбирайте по вкусу.

4. Обжарьте курицу и картофель.
В той же сковороде разогрейте оставшееся масло. Нарежьте курицу и картофель крупными кусками. Обжарьте до золотистой корочки, посолите, приправьте специями.

5. Финальный аккорд.
Добавьте в сковороду томатный соус, уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким. Подавайте с петрушкой и любимым гарниром.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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