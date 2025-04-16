Заливной пирог, который заменит целый обед — и без возни с тестом

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот заливной пирог — настоящая находка для тех, кто хочет вкусный, сытный и домашний обед без кулинарных подвигов. Никакого замеса дрожжевого теста, никакого расстойки — просто смешали ингредиенты, выложили в форму и в духовку. В итоге получаете нежную выпечку с золотистой корочкой, в которой идеально сочетаются тонкие картофельные слайсы, ароматные грибы и кремовое тесто.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с капустой и мясом

Что понадобится (на 8 порций):

Для теста:

Пшеничная мука — 180 г

Сметана (25%) — 160 г

Майонез — 160 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Соль — по вкусу

Для начинки:

Картофель — 4 шт.

Шампиньоны или любые грибы — 500 г

Лук репчатый — 3 шт.

Масло сливочное — 3 ст. л.

Масло топлёное — 3 ст. л.

Приправа 4 специи — по вкусу

Соль — по вкусу

Как готовить:

1. Замешайте тесто.

Просейте муку с разрыхлителем. В другой миске взбейте яйца со сметаной, добавьте майонез и снова перемешайте. Постепенно вмешивайте муку. Готовое тесто посолите и оставьте на 15 минут.

2. Подготовьте грибы.

Нарежьте грибы пластинками, лук — мелко. Шампиньоны сначала обжарьте на сухой сковороде до испарения влаги. Затем добавьте топлёное масло и лук, обжарьте до мягкости. Лесные грибы сразу обжаривайте на сильном огне в масле.

3. Нарежьте картофель.

Очистите и нарежьте клубни тонкими кружками. Смажьте форму сливочным маслом, часть масла растопите для сбрызгивания слоёв.

4. Соберите пирог.

Выложите картофель внахлёст, посыпая приправой и сбрызгивая маслом. Затем — грибы с луком. Сверху залейте всё тестом, слегка встряхните форму, чтобы оно равномерно распределилось.

5. Выпекайте.

Отправьте в духовку, разогретую до 170 °C. Выпекайте 40-50 минут до сухой шпажки.

6. Подача.

Дайте немного остыть, аккуратно переверните на блюдо или подавайте прямо в форме. По желанию украсьте зеленью.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

