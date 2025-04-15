Скумбрия исчезает: почему любимая рыба может пропасть с прилавков

Скумбрия, ранее считавшаяся устойчивым и доступным видом рыбы, оказалась на грани исчезновения. По данным Marine Conservation Society (MCS), запасы скумбрии в северо-восточной части Атлантики стремительно сокращаются из-за многолетнего превышения допустимых объемов вылова.​

Фото: Wikimedia Commons by Aleph1, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тихоокеанская скумбрия

Согласно отчету MCS, за последние четыре года скумбрия вылавливалась в среднем на 23% больше, чем рекомендовано учеными. С 2015 года популяция этой рыбы сократилась с 7,3 миллиона тонн до 2,8 миллиона тонн в 2024 году. Особенно тревожит тот факт, что страны, такие как Великобритания, Норвегия, Исландия и Фарерские острова, продолжают устанавливать квоты на вылов, превышающие научные рекомендации в среднем на 39% в период с 2020 по 2024 год.

В результате MCS понизила рейтинг устойчивости скумбрии, выловленной с помощью пелагических тралов, с уровня 3 до 4, что означает рекомендацию для ресторанов и магазинов прекратить ее продажу. Даже скумбрия, выловленная с использованием удочек, получила понижение рейтинга с 2 до 3 .

"Скумбрия находится под огромным давлением из-за рыболовной деятельности многих стран, и запасы скоро не смогут восстанавливаться. Необходимы срочные меры со стороны правительств для согласования квот на вылов с научными рекомендациями", — заявила менеджер Good Fish Guide в MCS Алиса Мур.

В качестве альтернативы скумбрии MCS рекомендует обратить внимание на более устойчивые виды, такие как сельдь из Северного моря и сардины из Корнуолла. Также рекомендуется разнообразить потребление морепродуктов, выбирая местные и сезонные виды рыбы, а также устойчиво выращенные морепродукты, например, мидии.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

