Вкусно, но опасно: почему британский деликатес может исчезнуть с наших тарелок

В последние годы сепия, родственница кальмара, стремительно набирает популярность в британских ресторанах. Её сладковатое, мясистое мясо и универсальность в приготовлении делают её желанным ингредиентом в разнообразных блюдах — от ризотто до рагу. Однако, несмотря на растущий спрос, существует серьёзная угроза её исчезновения из-за неконтролируемого вылова.
По данным Marine Conservation Society (MCS), ежегодно в Великобритании вылавливается около 4 000 тонн сепии, преимущественно в Ла-Манше. Большая часть улова экспортируется во Францию и Испанию, где сепия считается деликатесом. Внутри страны она только начинает завоёвывать популярность.
Шеф-повара, такие как Томми Хини из Кардиффа и Дин Паркер из Глазго, отмечают уникальный вкус и текстуру сепии. Хини описывает её как "сладкую, нежную и мясистую, более насыщенную, чем кальмар". Паркер использует все части сепии в своих блюдах, включая чернильные мешки для обогащения соусов.
Тем не менее, эксперты выражают обеспокоенность по поводу устойчивости популяции сепии. Согласно обновлённому руководству MCS, сепия, выловленная с помощью тралов, получила красный статус "избегать", а выловленная с помощью ловушек — жёлтый статус "допустимо, но требует улучшений". Отсутствие строгих квот и регулирования приводит к истощению запасов.
Каролин Беннетт из организации Sole of Discretion отмечает, что за последние пять лет спрос на британскую сепию резко возрос, что привело к её переоценке с жёлтого на красный статус в 2020 году. Она подчёркивает, что крупные траулеры значительно сократили биомассу сепии, особенно в районе Бриксхэма, где её называют "чёрным золотом".
Некоторые компании, такие как Sea Sisters, стремятся к устойчивому подходу, предлагая консервированную сепию, выловленную с помощью ловушек. Однако такие случаи редки, и большинство улова по-прежнему осуществляется с помощью тралов.
Эксперты призывают к введению строгих квот и улучшению управления рыболовством, чтобы предотвратить дальнейшее истощение популяции сепии. Они также подчёркивают важность ответственности поставщиков в выборе устойчивых источников продукции.
Карака́тицы или сепии (лат. Sepiida) — отряд моллюсков из класса головоногих.
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