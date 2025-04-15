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Вкусно, но опасно: почему британский деликатес может исчезнуть с наших тарелок

2:32
Еда

В последние годы сепия, родственница кальмара, стремительно набирает популярность в британских ресторанах. Её сладковатое, мясистое мясо и универсальность в приготовлении делают её желанным ингредиентом в разнообразных блюдах — от ризотто до рагу. Однако, несмотря на растущий спрос, существует серьёзная угроза её исчезновения из-за неконтролируемого вылова.

Рыба в воде
Фото: Openverse by Library Lady Amy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рыба в воде

По данным Marine Conservation Society (MCS), ежегодно в Великобритании вылавливается около 4 000 тонн сепии, преимущественно в Ла-Манше. Большая часть улова экспортируется во Францию и Испанию, где сепия считается деликатесом. Внутри страны она только начинает завоёвывать популярность.

Шеф-повара, такие как Томми Хини из Кардиффа и Дин Паркер из Глазго, отмечают уникальный вкус и текстуру сепии. Хини описывает её как "сладкую, нежную и мясистую, более насыщенную, чем кальмар". Паркер использует все части сепии в своих блюдах, включая чернильные мешки для обогащения соусов.

Тем не менее, эксперты выражают обеспокоенность по поводу устойчивости популяции сепии. Согласно обновлённому руководству MCS, сепия, выловленная с помощью тралов, получила красный статус "избегать", а выловленная с помощью ловушек — жёлтый статус "допустимо, но требует улучшений". Отсутствие строгих квот и регулирования приводит к истощению запасов.

Каролин Беннетт из организации Sole of Discretion отмечает, что за последние пять лет спрос на британскую сепию резко возрос, что привело к её переоценке с жёлтого на красный статус в 2020 году. Она подчёркивает, что крупные траулеры значительно сократили биомассу сепии, особенно в районе Бриксхэма, где её называют "чёрным золотом".

Некоторые компании, такие как Sea Sisters, стремятся к устойчивому подходу, предлагая консервированную сепию, выловленную с помощью ловушек. Однако такие случаи редки, и большинство улова по-прежнему осуществляется с помощью тралов.

Эксперты призывают к введению строгих квот и улучшению управления рыболовством, чтобы предотвратить дальнейшее истощение популяции сепии. Они также подчёркивают важность ответственности поставщиков в выборе устойчивых источников продукции.

Уточнения

Карака́тицы или сепии (лат. Sepiida) — отряд моллюсков из класса головоногих.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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