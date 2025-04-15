Как готовить золотое молоко: напиток укрепит кости и омолодит организм
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Диетолог и нутрициолог Сюзанна Фишер рассказала, что такое "золотое молоко", и как его приготовить.
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Жареное молоко
Этот напиток на основе молока, куркумы и специй популярен среди приверженцев здорового образа жизни. Вот 10 ключевых его преимуществ:
- Снимает воспаление: куркума снижает хронические воспалительные процессы, способствуя улучшению общего самочувствия.
- Чистит организм: напиток предотвращает клеточное повреждение, защищая ткани организма от свободных радикалов.
- Нормализует уровень сахара в крови: благодаря содержанию имбиря и корицы золотое молоко поддерживает нормальный уровень глюкозы.
- Служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний: куркумин способствует снижению артериального давления и укрепляет сосуды.
- Укрепляет костную ткань: кальций и витамин D, содержащиеся в молоке, поддерживают здоровье костей.
- Борется с опухолью: есть данные, указывающие на возможность снижения риска развития некоторых видов онкологических заболеваний.
- Поддерживает работу ЖКТ: куркума помогает облегчить симптомы воспалительных заболеваний кишечника и бороться с изжогой.
- Укрепляет иммунитет: традиционно золотое молоко используется как профилактическое средство от простудных инфекций.
- Улучшает когнитивную функцию: напиток благотворно влияет на память и концентрацию внимания, пишет "Чемпионат".
- Поднимает настроение: куркумин способен снижать проявления депрессии и тревоги.
Уточнения
Куркумин диферулоилметан — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру