Как готовить золотое молоко: напиток укрепит кости и омолодит организм

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог и нутрициолог Сюзанна Фишер рассказала, что такое "золотое молоко", и как его приготовить.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареное молоко

Этот напиток на основе молока, куркумы и специй популярен среди приверженцев здорового образа жизни. Вот 10 ключевых его преимуществ:

Снимает воспаление: куркума снижает хронические воспалительные процессы, способствуя улучшению общего самочувствия. Чистит организм: напиток предотвращает клеточное повреждение, защищая ткани организма от свободных радикалов. Нормализует уровень сахара в крови: благодаря содержанию имбиря и корицы золотое молоко поддерживает нормальный уровень глюкозы. Служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний: куркумин способствует снижению артериального давления и укрепляет сосуды. Укрепляет костную ткань: кальций и витамин D, содержащиеся в молоке, поддерживают здоровье костей. Борется с опухолью: есть данные, указывающие на возможность снижения риска развития некоторых видов онкологических заболеваний. Поддерживает работу ЖКТ: куркума помогает облегчить симптомы воспалительных заболеваний кишечника и бороться с изжогой. Укрепляет иммунитет: традиционно золотое молоко используется как профилактическое средство от простудных инфекций. Улучшает когнитивную функцию: напиток благотворно влияет на память и концентрацию внимания, пишет "Чемпионат". Поднимает настроение: куркумин способен снижать проявления депрессии и тревоги.

Уточнения

Куркумин диферулоилметан — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.

