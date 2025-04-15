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Как готовить золотое молоко: напиток укрепит кости и омолодит организм

1:40
Еда

Диетолог и нутрициолог Сюзанна Фишер рассказала, что такое "золотое молоко", и как его приготовить.

Жареное молоко
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареное молоко

Этот напиток на основе молока, куркумы и специй популярен среди приверженцев здорового образа жизни. Вот 10 ключевых его преимуществ:

  1. Снимает воспаление: куркума снижает хронические воспалительные процессы, способствуя улучшению общего самочувствия.
  2. Чистит организм: напиток предотвращает клеточное повреждение, защищая ткани организма от свободных радикалов.
  3. Нормализует уровень сахара в крови: благодаря содержанию имбиря и корицы золотое молоко поддерживает нормальный уровень глюкозы.
  4. Служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний: куркумин способствует снижению артериального давления и укрепляет сосуды.
  5. Укрепляет костную ткань: кальций и витамин D, содержащиеся в молоке, поддерживают здоровье костей.
  6. Борется с опухолью: есть данные, указывающие на возможность снижения риска развития некоторых видов онкологических заболеваний.
  7. Поддерживает работу ЖКТ: куркума помогает облегчить симптомы воспалительных заболеваний кишечника и бороться с изжогой.
  8. Укрепляет иммунитет: традиционно золотое молоко используется как профилактическое средство от простудных инфекций.
  9. Улучшает когнитивную функцию: напиток благотворно влияет на память и концентрацию внимания, пишет "Чемпионат".
  10. Поднимает настроение: куркумин способен снижать проявления депрессии и тревоги.

Уточнения

Куркумин диферулоилметан — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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