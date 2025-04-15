Один вид риса содержит опасный химикат: его признали более вредным, чем другие виды

Многие люди считают коричневый рис более полезной альтернативой белому рису из-за высокого содержания клетчатки, но на самом деле он оказался вредным.
Последнее исследование учёных говорит о том, что в буром рисе намного больше токсичного для человеческого организма мышьяка. Так, коричневый рис содержит на 24% больше мышьяка и на 40% больше неорганического мышьяка, чем белый рис.
Если много его употреблять, это может привести к проблемам с кожей и пищеварением. Кроме того, повысится риск развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет New York Post.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.