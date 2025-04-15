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Картошка на вес золота: вот почему этот продукт подорожал вдвое

1:06
Еда

В марте картофель стал дороже на 17,2%, а за год цена выросла в два с лишним раза, исходя из данных Росстата. Из-за чего стоимость так меняется, расскажем в этом материале.

Запечённый картофель
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённый картофель

"Главная причина подорожания — прошлогодний неурожай картофеля", — цитирует гендиректора консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марину Петрову KP. RU.

Она отметила, что когда урожай хороший, оптовые цены сильно падают, и сельхозпроизводители вынуждены реализовывать продукцию слишком дёшево. Из-за этого уменьшаются посевные площади и на следующий год собирают меньший объём продукции. Тогда цена и растёт.

Так и получилось с картофелем в России. За март инфляция составила всего 0,65%. Хотя в январе было 1,23%, в феврале — 0,81%. А вот рубль с начала 2025 года поднялся на 18%.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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