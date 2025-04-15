Картошка на вес золота: вот почему этот продукт подорожал вдвое

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

В марте картофель стал дороже на 17,2%, а за год цена выросла в два с лишним раза, исходя из данных Росстата. Из-за чего стоимость так меняется, расскажем в этом материале.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённый картофель

"Главная причина подорожания — прошлогодний неурожай картофеля", — цитирует гендиректора консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марину Петрову KP. RU.

Она отметила, что когда урожай хороший, оптовые цены сильно падают, и сельхозпроизводители вынуждены реализовывать продукцию слишком дёшево. Из-за этого уменьшаются посевные площади и на следующий год собирают меньший объём продукции. Тогда цена и растёт.

Так и получилось с картофелем в России. За март инфляция составила всего 0,65%. Хотя в январе было 1,23%, в феврале — 0,81%. А вот рубль с начала 2025 года поднялся на 18%.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

