Цены в советской столовой: сколько стоил обед в 1982 году

Столовая в СССР — это больше, чем место поесть. Это ритуал.
Бряцанье подносов, лёгкий запах подгоревшей капусты, и голос за стеклом: "С вас 86 копеек!". И главный плюс — доступность. За 1 рубль можно было плотно поесть, а за 2 — устроить себе почти "ресторан".
Примерный обед в 1982 году:
Итог: полный обед — около 60-80 копеек.
Если хотелось "жирно":
Обед с десертом — около 1 рубля 20 копеек.
Атмосфера
Ложки — алюминиевые, тёплые. Меню — на стенде напечатано.
Приборы — бери сам, не перепутай с грязными. Очередь — по принципу "кто крепче встал, тот и ел".
И обязательно — голос буфетчицы с фартуком и серьёзным взглядом.
Обед в советской столовой — это когда вкусно, просто и сытно за копейки. И сегодня многие с теплотой вспоминают эти дешёвые щи, подгорелые котлеты и самый вкусный компот на свете. Потому что в них — частичка той самой эпохи.
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.