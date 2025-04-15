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Цены в советской столовой: сколько стоил обед в 1982 году

1:46
Еда

Столовая в СССР — это больше, чем место поесть. Это ритуал.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Бряцанье подносов, лёгкий запах подгоревшей капусты, и голос за стеклом: "С вас 86 копеек!". И главный плюс — доступность. За 1 рубль можно было плотно поесть, а за 2 — устроить себе почти "ресторан".

Примерный обед в 1982 году:

  • Суп (борщ, щи, лапша) — 10-16 коп.
  • Котлета с гарниром (макароны, гречка, пюре) — 22-35 коп.
  • Хлеб — 2 коп. за ломтик
  • Компот или кисель — 7-9 коп.
  • Пирожок или булочка — 7-10 коп.
  • Салат "Витаминный" (капуста + морковь) — 8-12 коп.

Итог: полный обед — около 60-80 копеек.

Если хотелось "жирно":

  • Отбивная — 40-60 коп.
  • Курица тушёная — 55-70 коп.
  • Пельмени — до 80 коп.
  • Рыба под маринадом — около 45 коп.
  • Торт "Картошка" или "Песочный" — 15-18 коп.

Обед с десертом — около 1 рубля 20 копеек.

Атмосфера

Ложки — алюминиевые, тёплые. Меню — на стенде напечатано.

Приборы — бери сам, не перепутай с грязными. Очередь — по принципу "кто крепче встал, тот и ел".

И обязательно — голос буфетчицы с фартуком и серьёзным взглядом.

Обед в советской столовой — это когда вкусно, просто и сытно за копейки. И сегодня многие с теплотой вспоминают эти дешёвые щи, подгорелые котлеты и самый вкусный компот на свете. Потому что в них — частичка той самой эпохи.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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