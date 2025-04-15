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Бросьте всю эту химию: вот как ягода из леса окрасит пасхальные яйца в нежный розовый цвет за ночь

1:22
Еда

В преддверии Пасхи многие хозяйки ищут способы покрасить яйца. Традиционно для этого используют синтетические красители в таблетках или жидкостях. Однако сегодня растет интерес к натуральным методам окрашивания, которые безопасны и дают красивые результаты.

Пасхальные яйца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пасхальные яйца

Один из таких способов — использование брусники. Ягоды содержат натуральные пигменты, придающие яйцам розовый цвет. Этот метод не требует уксуса, так как брусника сама содержит кислоты. Он прост и доступен, что делает его популярным.

Процесс окрашивания яиц брусникой состоит из нескольких шагов:

  1. Измельчите замороженную бруснику в блендере до пюре.
  2. Разбавьте пюре водой в пропорции 1:2, чтобы яйца полностью погрузились.
  3. Перелейте смесь в сотейник и нагрейте на среднем огне около 10 минут.
  4. Поместите сваренные яйца в горячий раствор и оставьте на ночь для равномерного окрашивания.
  5. После окрашивания протрите яйца растительным маслом для блеска.

В результате вы получите яйца с насыщенным розовым цветом, который выглядит эффектно как в матовом, так и в глянцевом варианте. Этот метод экологичен и прост, что делает его идеальным для пасхальных традиций.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые, его ягоды широко применяются в кулинарии, листья используются в медицине.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Бросьте всю эту химию: вот как ягода из леса окрасит пасхальные яйца в нежный розовый цвет за ночь
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