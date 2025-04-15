Этот весенний картофель несет скрытую угрозу: когда ростки превращают его в яд

Весной, когда мы чистим картофель, часто можно найти клубни с ростками. Стоит ли их выбрасывать или можно использовать? Как быть с картофелем, у которого зеленая кожура? Ответы на эти вопросы — ниже.
Если на картофеле есть небольшие ростки, но он не сморщенный и не гнилой, его можно есть. Нужно просто удалить все ростки, включая те, что находятся под кожурой. Это можно сделать ножом.
Однако не стоит есть сильно сморщенный картофель, у которого заметно мягкая структура. Такой картофель лучше выбросить или использовать для компоста. То же самое касается клубней с ярко-зеленой кожурой. Если зеленый цвет есть только на небольшом участке, его можно срезать вместе с частью мякоти и съесть картофель. Но если вся кожура зеленая, такой картофель лучше не использовать.
Почему зеленая кожура и ростки опасны? В картофеле содержатся гликоалкалоиды — соланин и хаконин. Они токсичны и в больших количествах могут вызвать неприятные симптомы: боль в желудке, тошноту, рвоту, головную боль, головокружение, диарею и слабость. Эти вещества содержатся в кожуре, зеленом, проросшем или поврежденном картофеле.
Когда клубни подвергаются воздействию света, в них появляется хлорофилл, который придает картофелю зеленый цвет. Сам по себе хлорофилл безвреден, но его наличие указывает на то, что в картофеле много соланина. Поэтому лучше не есть картофель с зеленой кожурой, советует чешское издание dumazahrada.cz.
Если картофель пророс, его варка или жарка не снизит содержание гликоалкалоидов. Поэтому лучше выбросить такой картофель и приготовить что-то другое.
Некоторые сорта картофеля более устойчивы к прорастанию и подходят для хранения. Если вы выращиваете картофель, выбирайте такие сорта.
Чтобы картофель долго хранился, соблюдайте несколько правил:
Солани́н (от лат. Solanum — паслён) — растительный гликоалкалоид, является ядовитым органическим соединением.
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