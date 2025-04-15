Этот весенний картофель несет скрытую угрозу: когда ростки превращают его в яд

2:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Весной, когда мы чистим картофель, часто можно найти клубни с ростками. Стоит ли их выбрасывать или можно использовать? Как быть с картофелем, у которого зеленая кожура? Ответы на эти вопросы — ниже.

Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Проросший картофель

Если на картофеле есть небольшие ростки, но он не сморщенный и не гнилой, его можно есть. Нужно просто удалить все ростки, включая те, что находятся под кожурой. Это можно сделать ножом.

Однако не стоит есть сильно сморщенный картофель, у которого заметно мягкая структура. Такой картофель лучше выбросить или использовать для компоста. То же самое касается клубней с ярко-зеленой кожурой. Если зеленый цвет есть только на небольшом участке, его можно срезать вместе с частью мякоти и съесть картофель. Но если вся кожура зеленая, такой картофель лучше не использовать.

Почему зеленая кожура и ростки опасны? В картофеле содержатся гликоалкалоиды — соланин и хаконин. Они токсичны и в больших количествах могут вызвать неприятные симптомы: боль в желудке, тошноту, рвоту, головную боль, головокружение, диарею и слабость. Эти вещества содержатся в кожуре, зеленом, проросшем или поврежденном картофеле.

Когда клубни подвергаются воздействию света, в них появляется хлорофилл, который придает картофелю зеленый цвет. Сам по себе хлорофилл безвреден, но его наличие указывает на то, что в картофеле много соланина. Поэтому лучше не есть картофель с зеленой кожурой, советует чешское издание dumazahrada.cz.

Если картофель пророс, его варка или жарка не снизит содержание гликоалкалоидов. Поэтому лучше выбросить такой картофель и приготовить что-то другое.

Некоторые сорта картофеля более устойчивы к прорастанию и подходят для хранения. Если вы выращиваете картофель, выбирайте такие сорта.

Чтобы картофель долго хранился, соблюдайте несколько правил:

Храните картофель в прохладном месте при температуре 4-7 °C. При более низкой температуре картофель станет сладким, а при более высокой — прорастет. Небольшое количество картофеля можно хранить в холодильнике при температуре 4 °C.

Картофель не должен быть в герметичных пластиковых пакетах или коробках, так как в таких условиях он быстро испортится. Лучше хранить его в бумажных или джутовых мешках, открытых ящиках в темном подвале или кладовке.

Картофель нельзя оставлять на свету, иначе он позеленеет.

Не храните картофель рядом с луком, так как лук ускоряет прорастание.

Если рядом с картофелем лежат яблоки, срок его хранения увеличивается. Яблоки выделяют этанол, который подавляет прорастание семян.

Уточнения

Солани́н (от лат. Solanum — паслён) — растительный гликоалкалоид, является ядовитым органическим соединением.

