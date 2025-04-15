Забытый аромат Остравы: история почти исчезнувших кафе, которые скоро снова оживут

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Вы любите кофе и атмосферу кофейных комнат? Журнал PATRIOT рассказал о знаменитых остравских кафе, почти исчезнувших, но не забытых.

Фото: Wikimedia Commons by Midori is licensed under GNU Free Documentation License чай и кофе

Кофе был описан в прошлом как освежающий напиток, который пьют горячим, независимо от времени года. Остравский архивариус Шарка Гломбичкова начинает исследование остравских кафе, где, по данным лицензий, сто лет назад их было больше на квадратный метр, чем в Праге. Откуда взялся кофе и как он завоевал мир?

Кофейное дерево, вероятно, возникло в Эфиопии и распространилось в XV веке в Аравии. Кофе попал в Европу через Османскую империю и венецианских купцов, впервые появившись в Париже в 1643 году. В 1670-х годах армяне, переодетые турками, предлагали кофе на улицах Парижа, используя камни для обжига, чайник и чашки.

Первая постоянная кофейня в Париже была основана в 1672 году Арменом Паскалем. Самое известное парижское кафе Procope, открытое в 1686 году, имело роскошные интерьеры с гобеленами и люстрами. В Лондоне первую кофейню открыл Эдвард Ллойд на Тауэр-стрит в 1688 году. В Праге первое кафе "У Златего хады" открыл Деодатус Даянус в 1714 году. В Вене кофейней владел армянин Иоганнес Диодато с 1685 года.

Поначалу кофе вызывал недоверие, но вскоре стал популярным благодаря своим стимулирующим свойствам. Кофейни, особенно на севере от Альп, имели восточный характер, с кальянами и официантами в иностранной одежде. В XVIII веке типичная итальянская кофейня представляла собой длинную комнату с деревянными скамьями и единственным окном.

К концу XVIII века кофейни утратили характер паба и стали открываться как роскошные заведения. С развитием туризма и гостиничного бизнеса появились дворцы-кафе. Период с конца XIX до начала XX века был золотым веком кафе, который был прерван Второй мировой войной.

Осенью в Остравском музее откроется выставка, посвященная истории знаменитых остравских кафе, пишет patriotmagazin. cz.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Кофе́йня — подвид кафе, гастрономическое заведение, место для встреч и общения, где подают напитки и десертные блюда: кофе, торты, мороженое, зелёный и чёрный чай, соки, а также газированные и алкогольные напитки.

