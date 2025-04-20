Грудинка, которая сворачивается в праздник: мясной рулет, который улетит за 5 минут

Это не просто мясо — это мясная уверенность в себе. Запечённый рулет из свиной грудинки выглядит как будто вы наняли шефа на ужин, но готовится своими руками. Аромат — с ума сойти, корочка — хрустящая, начинка — пряная, а подача вызывает восхищённый шёпот: "Это ты сам делал?!"
Поркетта — итальянская классика: свинина, скрученная в рулет с травами. По традиции туда заворачивают ещё и вырезку, но если ваша грудинка мясистая и не слишком жирная, то всё получится не хуже — проверено.
Совет: просите у мясника ровный пласт толщиной до 3,5 см. Никаких комков и обрубков — с ними ничего не свернёшь.
Свинина (грудинка) — 1,5 кг
Чеснок — 7 зубчиков
Чёрный перец горошком — 1 ч. л.
Семена фенхеля — 2 ч. л.
Розмарин, тимьян — по 1 ст. л.
Цедра лимона — с 0,5 шт.
Паприка — 1 ст. л.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
1. Начинаем со вкуса.
Измельчаем чеснок, рубим зелень, растираем специи в ступке, натираем лимонную цедру. Всё это — будущий аромат рулета.
2. Подготовка грудинки.
Снимаем щетину, срезаем лишнее, получаем ровный прямоугольник. Разрезаем "книжкой" — но не до конца. Разворачиваем.
3. Работаем с кожей.
Переворачиваем, делаем надрезы — много мелких. Это секрет хрустящей корки. Не пропускайте.
4. Приправляем.
Посыпаем солью, втираем специи, чеснок, лимон, заливаем оливковым маслом.
Руками. Смело. Щедро. С любовью.
5. Заворачиваем.
Сворачиваем туго, как рулет. Обвязываем шпагатом, натираем сверху солью. Убираем в холодильник на 12 часов — пусть напитает вкус.
6. Запекаем.
180 °C — 1 час под фольгой. Ещё 1 час без фольги. Потом 230 °C — 25-30 минут до идеальной корки.
Даём отдохнуть под фольгой 15 минут.
Горячим — как великолепное основное блюдо, с гарниром или салатом.
Остуженным — нарезать тонко, как буженину, и на бутерброды. С хлебом и горчицей — лучше колбасы в 100 раз.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.