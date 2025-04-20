Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеал мужчины для Валерии Ланской: три главных качества, которые важны ей больше денег
Одна простая техника — три зоны в плюсе: осанка, спина и ягодицы
Как убрать целлюлит: лучшие способы, которые действительно работают
Больше, чем просто экран: как обыграть ТВ в интерьере
АнтиТОП-5 машин СССР, которые все ругали, но всё равно ездили
ТОП-5 бабушкиных лучших рецептов из мяса
Головки с яблоко — вот как вырастить по-настоящему крупный чеснок
Кажется мелочью, а убивает коробку: 5 привычек, которые разрушают автомат
Уши спрятаны, но слышат всё: как птицы улавливают звуки, которых мы не слышим

Грудинка, которая сворачивается в праздник: мясной рулет, который улетит за 5 минут

2:47
Еда

Это не просто мясо — это мясная уверенность в себе. Запечённый рулет из свиной грудинки выглядит как будто вы наняли шефа на ужин, но готовится своими руками. Аромат — с ума сойти, корочка — хрустящая, начинка — пряная, а подача вызывает восхищённый шёпот: "Это ты сам делал?!"

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Почему это не просто мясо, а почти поркетта

Поркетта — итальянская классика: свинина, скрученная в рулет с травами. По традиции туда заворачивают ещё и вырезку, но если ваша грудинка мясистая и не слишком жирная, то всё получится не хуже — проверено.

Совет: просите у мясника ровный пласт толщиной до 3,5 см. Никаких комков и обрубков — с ними ничего не свернёшь.

Что понадобится:

  • Свинина (грудинка) — 1,5 кг

  • Чеснок — 7 зубчиков

  • Чёрный перец горошком — 1 ч. л.

  • Семена фенхеля — 2 ч. л.

  • Розмарин, тимьян — по 1 ст. л.

  • Цедра лимона — с 0,5 шт.

  • Паприка — 1 ст. л.

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соль — по вкусу

Как готовить:

1. Начинаем со вкуса.
Измельчаем чеснок, рубим зелень, растираем специи в ступке, натираем лимонную цедру. Всё это — будущий аромат рулета.

2. Подготовка грудинки.
Снимаем щетину, срезаем лишнее, получаем ровный прямоугольник. Разрезаем "книжкой" — но не до конца. Разворачиваем.

3. Работаем с кожей.
Переворачиваем, делаем надрезы — много мелких. Это секрет хрустящей корки. Не пропускайте.

4. Приправляем.
Посыпаем солью, втираем специи, чеснок, лимон, заливаем оливковым маслом.
Руками. Смело. Щедро. С любовью.

5. Заворачиваем.
Сворачиваем туго, как рулет. Обвязываем шпагатом, натираем сверху солью. Убираем в холодильник на 12 часов — пусть напитает вкус.

6. Запекаем.
180 °C — 1 час под фольгой. Ещё 1 час без фольги. Потом 230 °C — 25-30 минут до идеальной корки.
Даём отдохнуть под фольгой 15 минут.

Подача: и горячим, и холодным

  • Горячим — как великолепное основное блюдо, с гарниром или салатом.

  • Остуженным — нарезать тонко, как буженину, и на бутерброды. С хлебом и горчицей — лучше колбасы в 100 раз.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Шоу-бизнес
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система Аудио 
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму
Авто
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму Аудио 
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Садоводство, цветоводство
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Кажется мелочью, а убивает коробку: 5 привычек, которые разрушают автомат
Уши спрятаны, но слышат всё: как птицы улавливают звуки, которых мы не слышим
Сладкий, как мёд, и крупный, как в сказке: крыжовник, которому завидует даже виноград
Обвисло, стянулось, поморщилось: так лицо мстит за упущенный момент
Сельдяное нашествие на Сахалине: почему цены на рыбу взлетели до небес
Каждый четвёртый китаец едет в Москву по работе: как столица стала деловой Меккой
Космос подвластен человеку: ученые смогли вернуть утеренную вселенную
Бортжурнал Жигулей: скрипы, запах бензина и любовь с первого ремонта
Женское сексуальное здоровье: виагра для дам — не панацея, но может помочь
Гвоздика против тли? У нас есть секретное оружие, которое сделает муравьев бессильными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.