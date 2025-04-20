Грудинка, которая сворачивается в праздник: мясной рулет, который улетит за 5 минут

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не просто мясо — это мясная уверенность в себе. Запечённый рулет из свиной грудинки выглядит как будто вы наняли шефа на ужин, но готовится своими руками. Аромат — с ума сойти, корочка — хрустящая, начинка — пряная, а подача вызывает восхищённый шёпот: "Это ты сам делал?!"

Фото: Freepik is licensed under Free license Мясной рулет

Почему это не просто мясо, а почти поркетта

Поркетта — итальянская классика: свинина, скрученная в рулет с травами. По традиции туда заворачивают ещё и вырезку, но если ваша грудинка мясистая и не слишком жирная, то всё получится не хуже — проверено.

Совет: просите у мясника ровный пласт толщиной до 3,5 см. Никаких комков и обрубков — с ними ничего не свернёшь.

Что понадобится:

Свинина (грудинка) — 1,5 кг

Чеснок — 7 зубчиков

Чёрный перец горошком — 1 ч. л.

Семена фенхеля — 2 ч. л.

Розмарин, тимьян — по 1 ст. л.

Цедра лимона — с 0,5 шт.

Паприка — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Как готовить:

1. Начинаем со вкуса.

Измельчаем чеснок, рубим зелень, растираем специи в ступке, натираем лимонную цедру. Всё это — будущий аромат рулета.

2. Подготовка грудинки.

Снимаем щетину, срезаем лишнее, получаем ровный прямоугольник. Разрезаем "книжкой" — но не до конца. Разворачиваем.

3. Работаем с кожей.

Переворачиваем, делаем надрезы — много мелких. Это секрет хрустящей корки. Не пропускайте.

4. Приправляем.

Посыпаем солью, втираем специи, чеснок, лимон, заливаем оливковым маслом.

Руками. Смело. Щедро. С любовью.

5. Заворачиваем.

Сворачиваем туго, как рулет. Обвязываем шпагатом, натираем сверху солью. Убираем в холодильник на 12 часов — пусть напитает вкус.

6. Запекаем.

180 °C — 1 час под фольгой. Ещё 1 час без фольги. Потом 230 °C — 25-30 минут до идеальной корки.

Даём отдохнуть под фольгой 15 минут.

Подача: и горячим, и холодным

Горячим — как великолепное основное блюдо, с гарниром или салатом.

Остуженным — нарезать тонко, как буженину, и на бутерброды. С хлебом и горчицей — лучше колбасы в 100 раз.