Пасха больше не будет прежней: готовим куличи с потрясающими начинками, о которых вы и не мечтали

Пасха — это не только важный православный праздник, но и время, когда люди разных вероисповеданий готовят куличи. В интернете можно найти множество рецептов, среди которых выделяются куличи с необычными начинками и глазурью.
1. Кулич со вкусом синнабона
Один из самых популярных рецептов куличей в интернете — это кулич с ароматом и вкусом синнабона. Cinnabon — международная сеть кафе-пекарен, известная своими мягкими, пушистыми булочками с корицей, сливочным сыром и глазурью.
Ингредиенты:
Приготовление:
2. Дубайский кулич
Этот рецепт, вдохновлённый популярным дубайским шоколадом, включает в себя тесто катаифи, фисташковую пасту и тахини. По легенде, его придумала кондитер из Челябинской области в 2025 году.
Для теста:
Для начинки:
Для глазури:
Приготовление:
3. Red Velvet кулич
Если вы хотите удивить гостей необычным куличом, добавьте в глазурь сок свёклы или моркови. Это придаст выпечке яркий красный цвет. Также можно использовать пищевые красители.
Ингредиенты:
Приготовление:
Глазурь для куличей
Если вам не хочется тратить время на выпечку, можно купить готовую глазурь с пасхальной посыпкой. В России такие упаковки уже появились на рынке и выглядят как самостоятельный десерт.
Российские бизнесмены, предлагающие такие оригинальные десерты, считают, что куличи покупают ради "шапочки" из глазури. Однако эксперты спорят, насколько такой маркетинговый ход будет успешным.
Особые вакансии на Пасху
В преддверии праздника в Перми появилась вакансия "Упаковщик пасхальных куличей". Работа предполагает оплату от 2000 руб. за 12-часовую смену. Медицинская книжка не требуется, и начать можно с 17 лет.
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.
Cinnabon ([синнабо́н] от англ. cinnamon «корица» + лат. bone «хорошо») — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы.
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