Пасха больше не будет прежней: готовим куличи с потрясающими начинками, о которых вы и не мечтали

4:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасха — это не только важный православный праздник, но и время, когда люди разных вероисповеданий готовят куличи. В интернете можно найти множество рецептов, среди которых выделяются куличи с необычными начинками и глазурью.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

1. Кулич со вкусом синнабона

Один из самых популярных рецептов куличей в интернете — это кулич с ароматом и вкусом синнабона. Cinnabon — международная сеть кафе-пекарен, известная своими мягкими, пушистыми булочками с корицей, сливочным сыром и глазурью.

Ингредиенты:

Творожный сыр или рикотта — 150 г

Греческий йогурт или сливки — 2 ст. л.

Корица — 1-2 ч. л.

Мёд, сироп топинамбура или кокосовая сгущёнка — 1,5 ч. л.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты венчиком до однородной консистенции. Аккуратно залейте полученную смесь в готовый кулич, из которого предварительно удалили серединку, советует properm.ru.

2. Дубайский кулич

Этот рецепт, вдохновлённый популярным дубайским шоколадом, включает в себя тесто катаифи, фисташковую пасту и тахини. По легенде, его придумала кондитер из Челябинской области в 2025 году.

Для теста:

Мука — 190 г

Яйцо — 70 г

Соль — 3 г

Сахар — 60 г

Молоко — 53 мл

Сухие дрожжи — 6 г

Сливочное масло — 60 г

Цукаты — 50 г

Фисташки — 50 г

Кардамон — щепотка

Шафран — щепотка

Для начинки:

Тесто катаифи — 50 г

Фисташковая паста — 40 г

Для глазури:

Молочный шоколад — 1 плитка

Фисташки

Приготовление:

В миксере смешайте муку, яйцо, соль, сахар, молоко и дрожжи. Добавьте нарезанное кубиками масло и продолжайте мешать 25 минут, пока тесто не станет гладким. В конце добавьте цукаты и фисташки. Оставьте тесто на 40 минут при температуре 35°C. Тесто катаифи нарежьте полосками, поджарьте до золотистого цвета и измельчите. Смешайте тесто катаифи с фисташковой пастой. Выложите половину теста в форму, сделайте углубление, добавьте начинку и закройте оставшимся тестом. Выпекайте 30 минут при 180°C. Когда кулич остынет, полейте его растопленным шоколадом и украсьте фисташками.

3. Red Velvet кулич

Если вы хотите удивить гостей необычным куличом, добавьте в глазурь сок свёклы или моркови. Это придаст выпечке яркий красный цвет. Также можно использовать пищевые красители.

Ингредиенты:

Молоко — 150 мл

Соль — 1 ч. л.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 5 ст. л.

Сливочное масло — 40 г

Свёкла — 230 г

Молоко сгущённое — 75 г

Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

Мука пшеничная — 600 г

Яичный белок — 1 шт.

Сок лимонный — 1 ч. л.

Сахарная пудра — 100 г

Приготовление:

Взбейте белок с лимонным соком и сахарной пудрой до однородной массы. Смешайте белый шоколад, свёкольный сок и остальные ингредиенты. Покройте куличи белковой глазурью и украсьте. Оставьте на пару часов, чтобы глазурь застыла.

Глазурь для куличей

Если вам не хочется тратить время на выпечку, можно купить готовую глазурь с пасхальной посыпкой. В России такие упаковки уже появились на рынке и выглядят как самостоятельный десерт.

Российские бизнесмены, предлагающие такие оригинальные десерты, считают, что куличи покупают ради "шапочки" из глазури. Однако эксперты спорят, насколько такой маркетинговый ход будет успешным.

Особые вакансии на Пасху

В преддверии праздника в Перми появилась вакансия "Упаковщик пасхальных куличей". Работа предполагает оплату от 2000 руб. за 12-часовую смену. Медицинская книжка не требуется, и начать можно с 17 лет.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.



Cinnabon ([синнабо́н] от англ. cinnamon «корица» + лат. bone «хорошо») — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы.

