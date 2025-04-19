Заменил спагетти кабачками — и семья теперь просит повтор

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Болонья бы удивилась, но вам — понравится. В этой истории — не будет пасты, но будет вкус, аромат и лёгкость, за которую вас точно похвалят.

Кабачки с рагу из свиного фарша — альтернатива ужину "на бегу", только вкуснее, красивее и без угрызений совести. И готовится не часами, как в Италии, а за 45 минут — максимум.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённые цукини с курицей и сыром

Что нужно:

Кабачки — 500 г

Свиной фарш — 500 г

Помидоры-сливки — 400 г

Морковь — 1 шт.

Сельдерей — 4-5 черешков

Лук — 2 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Томатный сок — 500 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Зелень (базилик, мята, тархун и др.) — 30 г

Сушёный розмарин — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Помидоры превращаем в соус.

Измельчаем их в пюре, добавляем томатный сок, соль, перец, розмарин.

Это база. Будет вкусно — уже на этом этапе.

2. Обжарка овощей.

Лук, морковь, чеснок, сельдерей — мелко режем.

Сначала жарим лук с морковью, затем добавляем остальное.

3. Фарш в бой.

Всыпаем фарш, разбиваем комки, жарим до изменения цвета.

Должно быть ароматно уже сейчас.

4. Соус, сливочное масло, тушим.

Заливаем томатной смесью, добавляем сливочное. Тушим под крышкой 20 минут, затем выпариваем до густоты. Получается не жидкая болтанка, а сочное рагу.

5. Кабачки превращаем в "пасту".

Нарезаем тонкими лентами овощечисткой. Обдаем кипятком, откидываем.

Получаем зелёные ленты-закуски, которые держат форму и не требуют жарки.

6. Подача, достойная ресторана.

На тарелку — "гнездо" из кабачков, сверху — щедрое рагу.

Посыпать зеленью, поперчить — и наслаждаться.

Почему это лучше макарон:

Легче, но сытнее

Кабачки — не гарнир, а часть вкуса

Без глютена, если вам важно

И главное — выглядит как итальянское бистро, только дома

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

