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Яблоко в салате? Не пугайся — это именно то, что сделает его крутым

2:10
Еда

Если вы думаете, что праздничный салат — это всегда ведро оливье или пятый год подряд "Мимоза", у нас есть салатный переворот. Слоёный салат с тунцом и яблоками выглядит дорого, подаётся в бокалах, а готовится так, что справится даже тот, кто делает паузу после каждого слоя.

Салат с киноа и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с киноа и овощами

Вкус — неожиданно свежий, структура — воздушная, а эффект на гостей — как у блюда из кафе с витриной.

Что нужно (на 6 порций):

  • Картофель — 3 шт.

  • Морковь — 3 шт.

  • Яйца — 2 шт.

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Лук — 1 шт.

  • Консервированный тунец — 280-300 г

  • Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.

  • Майонез — 4 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Отварите овощи и яйца.
Картофель и морковь — 30 минут, яйца — 10. Дайте всему остыть как следует, иначе салат потечёт.

2. Подготовка.
Овощи натрите на крупной тёрке. Яйца очистите, разделите на белки и желтки.
Чеснок мелко порубите, добавьте к тёртому картофелю — получится пикантная база.

3. Сборка по слоям в бокале:

  • Первый слой: картофель с чесноком

  • Второй слой: мелко нарезанный лук + немного майонеза

  • Третий: тунец, слегка примятый

  • Четвёртый: смесь тёртого яблока с морковью + майонез

  • Пятый: натёртые белки

  • Финал: желтковая "пыль" сверху

Не трамбуйте! Пусть салат будет воздушным, тогда каждый слой чувствуется отдельно.

Зачем яблоко

Потому что оно — та самая кисло-сладкая нота, которая делает весь салат другим. Освежает, уравновешивает жирность майонеза и добавляет неожиданную сочность.

Бонус: лайфхаки

  • Овощи лучше варить накануне и хранить в холодильнике — они будут крепче.

  • Вместо бокалов можно взять прозрачный салатник — но порционная подача выигрывает на фуршетах.

  • Если хочется "на зелёненькое" — украсьте сверху веточками укропа.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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