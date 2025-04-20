Яблоко в салате? Не пугайся — это именно то, что сделает его крутым

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что праздничный салат — это всегда ведро оливье или пятый год подряд "Мимоза", у нас есть салатный переворот. Слоёный салат с тунцом и яблоками выглядит дорого, подаётся в бокалах, а готовится так, что справится даже тот, кто делает паузу после каждого слоя.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с киноа и овощами

Вкус — неожиданно свежий, структура — воздушная, а эффект на гостей — как у блюда из кафе с витриной.

Что нужно (на 6 порций):

Картофель — 3 шт.

Морковь — 3 шт.

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Лук — 1 шт.

Консервированный тунец — 280-300 г

Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.

Майонез — 4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Отварите овощи и яйца.

Картофель и морковь — 30 минут, яйца — 10. Дайте всему остыть как следует, иначе салат потечёт.

2. Подготовка.

Овощи натрите на крупной тёрке. Яйца очистите, разделите на белки и желтки.

Чеснок мелко порубите, добавьте к тёртому картофелю — получится пикантная база.

3. Сборка по слоям в бокале:

Первый слой: картофель с чесноком

Второй слой: мелко нарезанный лук + немного майонеза

Третий: тунец, слегка примятый

Четвёртый: смесь тёртого яблока с морковью + майонез

Пятый: натёртые белки

Финал: желтковая "пыль" сверху

Не трамбуйте! Пусть салат будет воздушным, тогда каждый слой чувствуется отдельно.

Зачем яблоко

Потому что оно — та самая кисло-сладкая нота, которая делает весь салат другим. Освежает, уравновешивает жирность майонеза и добавляет неожиданную сочность.

Бонус: лайфхаки

Овощи лучше варить накануне и хранить в холодильнике — они будут крепче.

Вместо бокалов можно взять прозрачный салатник — но порционная подача выигрывает на фуршетах.

Если хочется "на зелёненькое" — украсьте сверху веточками укропа.