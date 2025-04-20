Яблоко в салате? Не пугайся — это именно то, что сделает его крутым

Если вы думаете, что праздничный салат — это всегда ведро оливье или пятый год подряд "Мимоза", у нас есть салатный переворот. Слоёный салат с тунцом и яблоками выглядит дорого, подаётся в бокалах, а готовится так, что справится даже тот, кто делает паузу после каждого слоя.
Вкус — неожиданно свежий, структура — воздушная, а эффект на гостей — как у блюда из кафе с витриной.
Картофель — 3 шт.
Морковь — 3 шт.
Яйца — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Лук — 1 шт.
Консервированный тунец — 280-300 г
Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
Майонез — 4 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
1. Отварите овощи и яйца.
Картофель и морковь — 30 минут, яйца — 10. Дайте всему остыть как следует, иначе салат потечёт.
2. Подготовка.
Овощи натрите на крупной тёрке. Яйца очистите, разделите на белки и желтки.
Чеснок мелко порубите, добавьте к тёртому картофелю — получится пикантная база.
3. Сборка по слоям в бокале:
Первый слой: картофель с чесноком
Второй слой: мелко нарезанный лук + немного майонеза
Третий: тунец, слегка примятый
Четвёртый: смесь тёртого яблока с морковью + майонез
Пятый: натёртые белки
Финал: желтковая "пыль" сверху
Не трамбуйте! Пусть салат будет воздушным, тогда каждый слой чувствуется отдельно.
Потому что оно — та самая кисло-сладкая нота, которая делает весь салат другим. Освежает, уравновешивает жирность майонеза и добавляет неожиданную сочность.
Овощи лучше варить накануне и хранить в холодильнике — они будут крепче.
Вместо бокалов можно взять прозрачный салатник — но порционная подача выигрывает на фуршетах.
Если хочется "на зелёненькое" — украсьте сверху веточками укропа.
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