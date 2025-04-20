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Мятная настойка за три дня — и вы лето наливаете в рюмки

1:29
Еда

Иногда хочется не крепкого "на пробу", а лёгкой, освежающей истории в бокале — с запахом сада, травы и чего-то очень домашнего. Этот рецепт мятной настойки — как раз такой случай. Простой, быстрый, а на выходе — напиток, который смахивает на отпуск, только в рюмке. Идеально для дачи, пикника и тех, кто любит удивлять.

Мохито
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мохито

Что понадобится (на 10 порций):

  • Водка — 0,5 л

  • Свежая мята — 8-10 веточек

  • Лимон — 1 шт.

  • Сахар — 1-1,5 ст. л. (по вкусу)

Как готовить:

Шаг 1.
С лимона снимаем цедру (лучше овощечисткой, не трогая белую часть) и выжимаем сок.
Мяту моем, обсушиваем. Листья можно слегка помять — аромат станет насыщеннее.

Шаг 2.
В стеклянную банку или графин отправляем цедру, лимонный сок, водку и мяту. Закрываем крышкой и убираем в прохладное место на 2-3 дня. Да, просто ждём.

Шаг 3.
Добавляем сахар — пробуем и решаем, сколько нужно. Оставляем ещё на сутки.
Можно оставить мяту прямо в графине — красиво и ароматно.

Готово!
Подавайте охлаждённой, а лучше — слегка подмороженной. Эта настойка не "бьёт", а освежает, как ветер в тенистой беседке.

Уточнения

Насто́йка — алкогольный напиток изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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