Мятная настойка за три дня — и вы лето наливаете в рюмки

Иногда хочется не крепкого "на пробу", а лёгкой, освежающей истории в бокале — с запахом сада, травы и чего-то очень домашнего. Этот рецепт мятной настойки — как раз такой случай. Простой, быстрый, а на выходе — напиток, который смахивает на отпуск, только в рюмке. Идеально для дачи, пикника и тех, кто любит удивлять.
Водка — 0,5 л
Свежая мята — 8-10 веточек
Лимон — 1 шт.
Сахар — 1-1,5 ст. л. (по вкусу)
Шаг 1.
С лимона снимаем цедру (лучше овощечисткой, не трогая белую часть) и выжимаем сок.
Мяту моем, обсушиваем. Листья можно слегка помять — аромат станет насыщеннее.
Шаг 2.
В стеклянную банку или графин отправляем цедру, лимонный сок, водку и мяту. Закрываем крышкой и убираем в прохладное место на 2-3 дня. Да, просто ждём.
Шаг 3.
Добавляем сахар — пробуем и решаем, сколько нужно. Оставляем ещё на сутки.
Можно оставить мяту прямо в графине — красиво и ароматно.
Готово!
Подавайте охлаждённой, а лучше — слегка подмороженной. Эта настойка не "бьёт", а освежает, как ветер в тенистой беседке.
Насто́йка — алкогольный напиток изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах.
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