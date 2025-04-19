Без градуса, но с восторгом: 5 напитков, которые подойдут и детям, и бабушке

Майские праздники — не только про шашлык и "по чуть-чуть". Всё чаще за столом звучит: "Мне без алкоголя, пожалуйста". И вместо того, чтобы наливать скучный компот, можно выкатить что-то по-настоящему классное — так, чтобы и пить было приятно, и гордиться хотелось. Главное — немного фантазии, много льда и правильная подача.
Вот топ-5 напитков, за которые не стыдно. И которые сделают вас героем пикника.
Звучит странно? Попробуйте — и будете готовить всё лето.
Что нужно:
минеральная вода с газом
сок половинки лимона
несколько ломтиков свежего огурца
мята
лёд
Фишка: тонкий вкус, ощущение свежести и ноль сахара. Добавьте меда — и это уже коктейль уровня дачного спа.
Да, базилик — не только для пиццы.
Как готовить:
завариваете чёрный или зелёный чай
остужаете
добавляете любые ягоды (замороженные тоже пойдут)
пару веточек фиолетового базилика
Цвет — огонь, вкус — натуральный, вид — как из кафе.
Можно делать в 3-литровой банке и наливать половником, будет атмосферно.
Нет, не бабушкин. Освежающий, слегка сладкий, насыщенный по цвету.
Понадобится:
сырая свекла
вода
чуть-чуть сахара
лимонный сок
Настоять 2-3 дня в банке под крышкой — и всё. Отлично сочетается с мясом и овощами, утоляет жажду, и даёт чувство: "я пью что-то очень правильное".
Если май выдался жарким — это спасение.
Просто:
айран
тёртый огурец
укроп
соль
немного лимонного сока
Подаёте в стакане с кусочком огурца на краю — и уже не хочется никакого пива.
Когда хочется чего-то "девочкового" или просто красивого.
Как сделать:
клубника (можно замороженную)
немного сахара
вода
сок лайма
веточка розмарина
Проварите всё 5 минут, остудите, добавьте лёд. Цвет — малиновый, вкус — как у коктейля, только без последствий.
Подавайте напитки в графинах или бутылках с красивыми крышками — гости подумают, что вы купили это где-то в фермерской лавке.
Добавляйте лёд с замороженной мятой или ягодами - дешево, просто, эффектно.
У каждого напитка пусть будет своя подача - стаканы, соломинки, палочки корицы, зелень. Это не сложно, но создаёт "вау"-эффект.
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