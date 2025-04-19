Без градуса, но с восторгом: 5 напитков, которые подойдут и детям, и бабушке

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Майские праздники — не только про шашлык и "по чуть-чуть". Всё чаще за столом звучит: "Мне без алкоголя, пожалуйста". И вместо того, чтобы наливать скучный компот, можно выкатить что-то по-настоящему классное — так, чтобы и пить было приятно, и гордиться хотелось. Главное — немного фантазии, много льда и правильная подача.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малиновый лимонад

Вот топ-5 напитков, за которые не стыдно. И которые сделают вас героем пикника.

1. Домашний лимонад с огурцом и мятой

Звучит странно? Попробуйте — и будете готовить всё лето.

Что нужно:

минеральная вода с газом

сок половинки лимона

несколько ломтиков свежего огурца

мята

лёд

Фишка: тонкий вкус, ощущение свежести и ноль сахара. Добавьте меда — и это уже коктейль уровня дачного спа.

2. Ягодный холодный чай с базиликом

Да, базилик — не только для пиццы.

Как готовить:

завариваете чёрный или зелёный чай

остужаете

добавляете любые ягоды (замороженные тоже пойдут)

пару веточек фиолетового базилика

Цвет — огонь, вкус — натуральный, вид — как из кафе.

Можно делать в 3-литровой банке и наливать половником, будет атмосферно.

3. Свекольный квас

Нет, не бабушкин. Освежающий, слегка сладкий, насыщенный по цвету.

Понадобится:

сырая свекла

вода

чуть-чуть сахара

лимонный сок

Настоять 2-3 дня в банке под крышкой — и всё. Отлично сочетается с мясом и овощами, утоляет жажду, и даёт чувство: "я пью что-то очень правильное".

4. Айран с огурцом и укропом

Если май выдался жарким — это спасение.

Просто:

айран

тёртый огурец

укроп

соль

немного лимонного сока

Подаёте в стакане с кусочком огурца на краю — и уже не хочется никакого пива.

5. Клубничный морс с лаймом и розмарином

Когда хочется чего-то "девочкового" или просто красивого.

Как сделать:

клубника (можно замороженную)

немного сахара

вода

сок лайма

веточка розмарина

Проварите всё 5 минут, остудите, добавьте лёд. Цвет — малиновый, вкус — как у коктейля, только без последствий.

Маленькие хитрости:

Подавайте напитки в графинах или бутылках с красивыми крышками — гости подумают, что вы купили это где-то в фермерской лавке.

Добавляйте лёд с замороженной мятой или ягодами - дешево, просто, эффектно.

У каждого напитка пусть будет своя подача - стаканы, соломинки, палочки корицы, зелень. Это не сложно, но создаёт "вау"-эффект.