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Без градуса, но с восторгом: 5 напитков, которые подойдут и детям, и бабушке

2:50
Еда

Майские праздники — не только про шашлык и "по чуть-чуть". Всё чаще за столом звучит: "Мне без алкоголя, пожалуйста". И вместо того, чтобы наливать скучный компот, можно выкатить что-то по-настоящему классное — так, чтобы и пить было приятно, и гордиться хотелось. Главное — немного фантазии, много льда и правильная подача.

Малиновый лимонад
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малиновый лимонад

Вот топ-5 напитков, за которые не стыдно. И которые сделают вас героем пикника.

1. Домашний лимонад с огурцом и мятой

Звучит странно? Попробуйте — и будете готовить всё лето.

Что нужно:

  • минеральная вода с газом

  • сок половинки лимона

  • несколько ломтиков свежего огурца

  • мята

  • лёд

Фишка: тонкий вкус, ощущение свежести и ноль сахара. Добавьте меда — и это уже коктейль уровня дачного спа.

2. Ягодный холодный чай с базиликом

Да, базилик — не только для пиццы.
Как готовить:

  • завариваете чёрный или зелёный чай

  • остужаете

  • добавляете любые ягоды (замороженные тоже пойдут)

  • пару веточек фиолетового базилика
    Цвет — огонь, вкус — натуральный, вид — как из кафе.
    Можно делать в 3-литровой банке и наливать половником, будет атмосферно.

3. Свекольный квас

Нет, не бабушкин. Освежающий, слегка сладкий, насыщенный по цвету.

Понадобится:

  • сырая свекла

  • вода

  • чуть-чуть сахара

  • лимонный сок
    Настоять 2-3 дня в банке под крышкой — и всё. Отлично сочетается с мясом и овощами, утоляет жажду, и даёт чувство: "я пью что-то очень правильное".

4. Айран с огурцом и укропом

Если май выдался жарким — это спасение.

Просто:

  • айран

  • тёртый огурец

  • укроп

  • соль

  • немного лимонного сока
    Подаёте в стакане с кусочком огурца на краю — и уже не хочется никакого пива.

5. Клубничный морс с лаймом и розмарином

Когда хочется чего-то "девочкового" или просто красивого.

Как сделать:

  • клубника (можно замороженную)

  • немного сахара

  • вода

  • сок лайма

  • веточка розмарина
    Проварите всё 5 минут, остудите, добавьте лёд. Цвет — малиновый, вкус — как у коктейля, только без последствий.

Маленькие хитрости:

  • Подавайте напитки в графинах или бутылках с красивыми крышками — гости подумают, что вы купили это где-то в фермерской лавке.

  • Добавляйте лёд с замороженной мятой или ягодами - дешево, просто, эффектно.

  • У каждого напитка пусть будет своя подача - стаканы, соломинки, палочки корицы, зелень. Это не сложно, но создаёт "вау"-эффект.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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