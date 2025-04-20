Пить или не пить — вопрос не стоит, если у вас есть эта настойка к шашлыку

Каждое майское застолье похоже на игру по старому сценарию: шашлык, зелень, пластиковые стаканчики и алкоголь из ближайшего магазина. Но стоит один раз принести домашнюю настойку, и вы уже не просто гость — вы легенда.
Потому что настойка — это не только напиток. Это повод для истории.
"Сам делал", "на травах", "еще дед так настаивал" — и вот вы уже человек, чьё мнение спрашивают даже те, кто раньше приносил свой коньяк.
Водка или спирт 40-45% — 0,5 л
Мед — 1 ч. л. (можно заменить сахаром)
Чёрный перец горошком — 5-6 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Гвоздика — 1-2 бутона
Корица — на кончике ножа
Сушёная цедра апельсина — щепотка
По желанию — немного чеснока или кураги, если хочется спецэффекта
Смешайте всё в стеклянной банке, уберите в тёмное место на 3-5 дней. Встряхивайте раз в сутки. После — процедите и охладите.
Лёгкая горечь и пряность подчеркивают маринад и дым
Медовая нотка сглаживает алкогольный резонанс
Аромат лавра и специй делает глоток похожим на крепкий чай из казана
И главное — она не "бьёт" в голову сразу, как магазинные крепкие напитки
Нет времени
Настойку можно делать экспресс-методом: нагреть смесь (не доводя до кипения!), остудить и настоять 3-4 часа.
Нет специй
Купите в аптеке пакетик сбора "желудочный". Работает на ура, и звучит солидно: "На травах, кстати".
Насто́йка — алкогольный напиток изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.