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Пить или не пить — вопрос не стоит, если у вас есть эта настойка к шашлыку

1:50
Еда

Каждое майское застолье похоже на игру по старому сценарию: шашлык, зелень, пластиковые стаканчики и алкоголь из ближайшего магазина. Но стоит один раз принести домашнюю настойку, и вы уже не просто гость — вы легенда.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Почему это работает

Потому что настойка — это не только напиток. Это повод для истории.
"Сам делал", "на травах", "еще дед так настаивал" — и вот вы уже человек, чьё мнение спрашивают даже те, кто раньше приносил свой коньяк.

Базовый рецепт, который подойдёт каждому

Ингредиенты:

  • Водка или спирт 40-45% — 0,5 л

  • Мед — 1 ч. л. (можно заменить сахаром)

  • Чёрный перец горошком — 5-6 шт.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Гвоздика — 1-2 бутона

  • Корица — на кончике ножа

  • Сушёная цедра апельсина — щепотка

  • По желанию — немного чеснока или кураги, если хочется спецэффекта

Смешайте всё в стеклянной банке, уберите в тёмное место на 3-5 дней. Встряхивайте раз в сутки. После — процедите и охладите.

Почему эта настойка "идёт" к шашлыку

  • Лёгкая горечь и пряность подчеркивают маринад и дым

  • Медовая нотка сглаживает алкогольный резонанс

  • Аромат лавра и специй делает глоток похожим на крепкий чай из казана

  • И главное — она не "бьёт" в голову сразу, как магазинные крепкие напитки

Для ленивых: 2 лайфхака

  1. Нет времени
    Настойку можно делать экспресс-методом: нагреть смесь (не доводя до кипения!), остудить и настоять 3-4 часа.

  2. Нет специй
    Купите в аптеке пакетик сбора "желудочный". Работает на ура, и звучит солидно: "На травах, кстати".

Уточнения

Насто́йка — алкогольный напиток изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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