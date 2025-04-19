20 апреля — редкий день, когда Пасха у всех одновременно

Пасха кажется нам привычным весенним праздником — с куличами, крашеными яйцами и "Христос воскрес!". Но на самом деле всё куда глубже. Пасха бывает православная, католическая, армянская и даже еврейская. И хотя называются они одинаково, даты, традиции и даже смысл — разные.
Задолго до Иисуса, ещё 1300 лет до нашей эры, в иудейской традиции уже существовал праздник Песах - в память о выходе евреев из Египта. Название с иврита переводится как "прошёл мимо", и связано оно с тем, что в ночь последней египетской казни Бог "обошёл стороной" дома евреев, помеченные кровью ягнёнка.
В 2025 году Песах отмечают с 12 по 19 апреля.
Иисус прибыл в Иерусалим именно на Песах. Последняя вечеря — это не просто трапеза, а седер, праздничный ужин по иудейской традиции. Поэтому Пасха Христова не случайно получила то же название. В Европе до сих пор говорят Pâques, Pascua, и у нас — Пасха.
До 1582 года все христиане праздновали Пасху одновременно. Но потом католики перешли на григорианский календарь, а православные остались на юлианском. С тех пор Пасхи часто расходятся на 1-5 недель. Но не всегда!
Православная Пасха: 20 апреля
Католическая Пасха: 20 апреля
Армянская Пасха (Сурб Затик): тоже 20 апреля
У православных — всё строго. Пасха должна быть после еврейского Песаха, и обязательно в воскресенье после весеннего полнолуния. За расчёты отвечает специальная система — пасхалия. У католиков всё проще: главное — чтобы после равноденствия, а дальше уже по своему календарю.
У евреев — свобода и исход
У христиан — воскресение и надежда
У всех — весна, свет и обновление
Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
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