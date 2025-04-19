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20 апреля — редкий день, когда Пасха у всех одновременно

Еда

Пасха кажется нам привычным весенним праздником — с куличами, крашеными яйцами и "Христос воскрес!". Но на самом деле всё куда глубже. Пасха бывает православная, католическая, армянская и даже еврейская. И хотя называются они одинаково, даты, традиции и даже смысл — разные.

Пасха
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Пасха

Еврейская Пасха: праздник, который был первым

Задолго до Иисуса, ещё 1300 лет до нашей эры, в иудейской традиции уже существовал праздник Песах - в память о выходе евреев из Египта. Название с иврита переводится как "прошёл мимо", и связано оно с тем, что в ночь последней египетской казни Бог "обошёл стороной" дома евреев, помеченные кровью ягнёнка.

В 2025 году Песах отмечают с 12 по 19 апреля.

Христианская Пасха: почему совпадает с Песахом

Иисус прибыл в Иерусалим именно на Песах. Последняя вечеря — это не просто трапеза, а седер, праздничный ужин по иудейской традиции. Поэтому Пасха Христова не случайно получила то же название. В Европе до сих пор говорят Pâques, Pascua, и у нас — Пасха.

Православная и католическая: разные календари, одни чувства

До 1582 года все христиане праздновали Пасху одновременно. Но потом католики перешли на григорианский календарь, а православные остались на юлианском. С тех пор Пасхи часто расходятся на 1-5 недель. Но не всегда!

В 2025 году — редкое совпадение:

  • Православная Пасха: 20 апреля

  • Католическая Пасха: 20 апреля

  • Армянская Пасха (Сурб Затик): тоже 20 апреля

Как рассчитывают дату Пасхи

У православных — всё строго. Пасха должна быть после еврейского Песаха, и обязательно в воскресенье после весеннего полнолуния. За расчёты отвечает специальная система — пасхалия. У католиков всё проще: главное — чтобы после равноденствия, а дальше уже по своему календарю.

В итоге — четыре Пасхи, один смысл

  • У евреев — свобода и исход

  • У христиан — воскресение и надежда

  • У всех — весна, свет и обновление

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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