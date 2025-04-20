Почему за сублимированную клубнику платят, как за рыбу с Камчатки

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Сначала это были только космонавты. Потом туристы. А теперь — обычные горожане на ПП. Сублимированные фрукты и ягоды вдруг стали модным перекусом. Но чем они отличаются от привычных сушеных яблок из пакета? И правда ли они такие полезные, как модные упаковки обещают?

Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain сублимированные фрукты

Ответ — да, но не всё так просто

Нутрициолог Анастасия Тодорова объясняет: при сублимации продукты не нагреваются, а высушиваются вакуумом. За счёт этого они сохраняют форму, цвет и большую часть витаминов и минералов. Получается, будто вы жуёте свежую клубнику, только она хрустит — и не портится.

Почему это удобно:

лёгкие, не пачкаются, не текут — удобно брать с собой;

сахара — меньше, чем в классических сухофруктах;

вкус — яркий, натуральный, почти без "варёности";

эффект «вау»: хрустящая малина — это необычно и приятно.

Но и здесь есть подвох:

Цена.

За 50 граммов клубники можно отдать как за хороший стейк — до 500 рублей.

Да, платим за технологию и красоту, но всё же… Состав.

Некоторые производители добавляют подсластители, ароматизаторы и даже консерванты. Поэтому — читайте мелкий шрифт. Хруст не должен быть за счёт химии. Иллюзия пользы.

Если сублимированное яблоко обваляли в глюкозном сиропе — это уже не ЗОЖ, а маскировка.

Сублимированные ягоды — это реально круто, если вы не переплачиваете за «воздух» в красивой банке. А ещё они идеально оправдывают лень готовить: просто открыл, похрустел, почувствовал себя современным и модным.