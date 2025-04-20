Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный месседж в песне Урганта: почему Яна Поплавская назвала выступление жалким зрелищем
Почему я?: Симоньян не смогла сдержать слёз, рассказывая о лежащем в коме Кеосаяне
Извинения не принимаю: Самбурская резко ответила сбившему её на мопеде Костюшкину
Четыре недели против воли артиста: стало известно, когда зрители увидят Боярского после травмы
Ледяное сердце Скандинавии: что нужно знать о фьордах, чтобы полюбить Норвегию навсегда
Бегство от доллара: богатые американцы срочно переводят деньги в Швейцарию
Как удивить близких на Пасху: готовим плачинду
Кошка вылизывает руки, а вам приятно? Она делает это вовсе не из любви
Хватит на компот, варенье и даже дальним родственникам: как вырастить сливу, которая не знает меры

Почему за сублимированную клубнику платят, как за рыбу с Камчатки

1:47
Еда

Сначала это были только космонавты. Потом туристы. А теперь — обычные горожане на ПП. Сублимированные фрукты и ягоды вдруг стали модным перекусом. Но чем они отличаются от привычных сушеных яблок из пакета? И правда ли они такие полезные, как модные упаковки обещают?

сублимированные фрукты
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
сублимированные фрукты

Ответ — да, но не всё так просто

Нутрициолог Анастасия Тодорова объясняет: при сублимации продукты не нагреваются, а высушиваются вакуумом. За счёт этого они сохраняют форму, цвет и большую часть витаминов и минералов. Получается, будто вы жуёте свежую клубнику, только она хрустит — и не портится.

Почему это удобно:

  • лёгкие, не пачкаются, не текут — удобно брать с собой;

  • сахара — меньше, чем в классических сухофруктах;

  • вкус — яркий, натуральный, почти без "варёности";

  • эффект «вау»: хрустящая малина — это необычно и приятно.

Но и здесь есть подвох:

  1. Цена.
    За 50 граммов клубники можно отдать как за хороший стейк — до 500 рублей.
    Да, платим за технологию и красоту, но всё же…

  2. Состав.
    Некоторые производители добавляют подсластители, ароматизаторы и даже консерванты. Поэтому — читайте мелкий шрифт. Хруст не должен быть за счёт химии.

  3. Иллюзия пользы.
    Если сублимированное яблоко обваляли в глюкозном сиропе — это уже не ЗОЖ, а маскировка.

Сублимированные ягоды — это реально круто, если вы не переплачиваете за «воздух» в красивой банке. А ещё они идеально оправдывают лень готовить: просто открыл, похрустел, почувствовал себя современным и модным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Садоводство, цветоводство
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все Аудио 
Снаружи — комфорт, внутри — проблемы: топ автомобилей с ненадёжными трансмиссиями
Авто
Снаружи — комфорт, внутри — проблемы: топ автомобилей с ненадёжными трансмиссиями Аудио 
Эти существа прячутся в глубинах океана — и мы почти ничего о них не знаем
Домашние животные
Эти существа прячутся в глубинах океана — и мы почти ничего о них не знаем Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
50 подразделений ВСУ отказались подчиняться штабам и не желают перемирия на Пасху Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Последние материалы
Четыре недели против воли артиста: стало известно, когда зрители увидят Боярского после травмы
Ледяное сердце Скандинавии: что нужно знать о фьордах, чтобы полюбить Норвегию навсегда
Бегство от доллара: богатые американцы срочно переводят деньги в Швейцарию
Кошка вылизывает руки, а вам приятно? Она делает это вовсе не из любви
Как удивить близких на Пасху: готовим плачинду
Хватит на компот, варенье и даже дальним родственникам: как вырастить сливу, которая не знает меры
Каждый пятый россиянин недоволен своим репродуктивным здоровьем — и боится об этом говорить
Рыжий, но не как у всех: оттенок весны, который носят парижанки
Навигатор вас подводит? Камеры не исчезли, просто вы их отключили
Два простых правила — и тело мечты станет реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.