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Масляный спор века: на чём жарят яйца те, кто умеет жить красиво

1:31
Еда

Кажется, что яичницу невозможно испортить. Пару яиц, сковорода — и вот она, классика. Но вот на чём жарить: сливочное или растительное? Оказывается, выбор масла может полностью изменить и вкус, и пользу блюда.

Яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Сливочное масло: вкус как в кафе

С ним яичница получается бархатной, ароматной, с тем самым сливочным послевкусием, за которое мы любим завтраки в гостиницах.
Но у этого вкуса есть цена — насыщенные жиры и холестерин. В больших дозах не лучший друг для тех, кто следит за сосудами и уровнем «плохого» жира в крови.

Растительное масло: нейтрально, но безопасно

Рафинированное подсолнечное или оливковое масло — выбор тех, кто за ЗОЖ и лёгкость. Оно не содержит холестерина, жарится чище и не пригорает.
Вкус — нейтральный, но с добавкой специй или соли — вполне себе достойный вариант на каждый день.

Комбо для гурмана

Лучшее решение — смесь двух масел. Сначала немного растительного — оно не даст сливочному гореть. Потом — кусочек сливочного для вкуса. В итоге яичница не подгорит, а аромат будет, как из кофейни на углу.

Главное правило: не перегревайте масло! Это не только портит вкус, но и выделяет вредные соединения. Как только появится лёгкое шипение — пора разбивать яйца.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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