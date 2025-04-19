Масляный спор века: на чём жарят яйца те, кто умеет жить красиво

Кажется, что яичницу невозможно испортить. Пару яиц, сковорода — и вот она, классика. Но вот на чём жарить: сливочное или растительное? Оказывается, выбор масла может полностью изменить и вкус, и пользу блюда.
С ним яичница получается бархатной, ароматной, с тем самым сливочным послевкусием, за которое мы любим завтраки в гостиницах.
Но у этого вкуса есть цена — насыщенные жиры и холестерин. В больших дозах не лучший друг для тех, кто следит за сосудами и уровнем «плохого» жира в крови.
Рафинированное подсолнечное или оливковое масло — выбор тех, кто за ЗОЖ и лёгкость. Оно не содержит холестерина, жарится чище и не пригорает.
Вкус — нейтральный, но с добавкой специй или соли — вполне себе достойный вариант на каждый день.
Лучшее решение — смесь двух масел. Сначала немного растительного — оно не даст сливочному гореть. Потом — кусочек сливочного для вкуса. В итоге яичница не подгорит, а аромат будет, как из кофейни на углу.
Главное правило: не перегревайте масло! Это не только портит вкус, но и выделяет вредные соединения. Как только появится лёгкое шипение — пора разбивать яйца.
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