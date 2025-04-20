Яйца подешевле, тесто погорячее — и вот он, кирпич вместо кулича

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Пекарь Андрей Огайджан точно знает, как испортить пасхальный кулич — и как этого не допустить. По его словам, большинство домашних ошибок можно предсказать, если не надеяться на авось и точно соблюдать рецепт.

Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain кулич

Ошибка №1: слабое тесто

Главная беда — недостаток клейковины. Из-за этого кулич не держит форму: он не поднимается, получается плоским, сухим и крошится. Чтобы этого избежать, не вываливайте всё сразу — добавляйте ингредиенты постепенно, давая тесту "почувствовать" каждый этап.

Ошибка №2: слишком усердные руки

Замес — это не тренировка на бицепс. Слишком интенсивное вымешивание перегревает тесто и разрушает его структуру. Лучше дольше, но аккуратно.

Ошибка №3: дешёвые продукты

Кулич — не место для экономии. Пекарь советует не жалеть качественных яиц, масла, орехов, изюма и цукатов. Чем лучше продукт — тем лучше результат. Простая логика, которая почему-то многим кажется лишней.

Ошибка №4: "на глаз" — враг точности

Кулинарные весы — обязательны. Иначе не заметите, как пересыпали муку или недоложили масло. Граммовка — это не прихоть, а залог воздушного и стойкого теста.

Ошибка №5: спящие дрожжи

Перед замесом обязательно проверьте дрожжи. Разведите их в тёплой подслащенной воде. Если не вспенились — выбрасывайте. Старые дрожжи — мина замедленного действия, кулич не взойдёт даже под молитвы.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

