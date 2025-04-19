Не красная и не дорогая: эту рыбу прописали диетологи

Красную рыбу советуют все, но позволяет себе её не каждый. Однако есть альтернатива — и, как ни странно, она знакома с детства. Диетолог Елена Соломатина называет морскую сельдь идеальной рыбой для тех, кому за 60.
Ответ удивляет, но логичен. Сельдь — это целый коктейль нужных веществ:
витамин D (особенно важен при малоподвижности и проблемах с костями),
йод (поддержка щитовидной железы),
омега-3 жирные кислоты (здоровье сосудов и мозга),
легкоусвояемый белок (мягко усваивается и насыщает),
и главное — витамины группы B, особенно B12.
Дефицит B12 — скрытый враг пожилого возраста.
Снижение этого витамина может приводить к анемии, усталости и даже к так называемой "пьяной походке" — шаткости при ходьбе.
Сельдь полезна, но в разумных пределах. Соломатина советует ограничиться 200 граммами в день. Этого достаточно, чтобы получить нужные вещества и не перегрузить организм солью и жирами, особенно если речь о солёной рыбе.
Иногда на пользу идёт не то, что дороже, а то, что ближе и проще. И сельдь — отличный тому пример.
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