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Не красная и не дорогая: эту рыбу прописали диетологи

1:20
Еда

Красную рыбу советуют все, но позволяет себе её не каждый. Однако есть альтернатива — и, как ни странно, она знакома с детства. Диетолог Елена Соломатина называет морскую сельдь идеальной рыбой для тех, кому за 60.

Барабуля
Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барабуля

Почему именно сельдь

Ответ удивляет, но логичен. Сельдь — это целый коктейль нужных веществ:

  • витамин D (особенно важен при малоподвижности и проблемах с костями),

  • йод (поддержка щитовидной железы),

  • омега-3 жирные кислоты (здоровье сосудов и мозга),

  • легкоусвояемый белок (мягко усваивается и насыщает),

  • и главное — витамины группы B, особенно B12.

Дефицит B12 — скрытый враг пожилого возраста.
Снижение этого витамина может приводить к анемии, усталости и даже к так называемой "пьяной походке" — шаткости при ходьбе.

Главное — не переборщить

Сельдь полезна, но в разумных пределах. Соломатина советует ограничиться 200 граммами в день. Этого достаточно, чтобы получить нужные вещества и не перегрузить организм солью и жирами, особенно если речь о солёной рыбе.

Иногда на пользу идёт не то, что дороже, а то, что ближе и проще. И сельдь — отличный тому пример.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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