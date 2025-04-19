Кальмар, как нежное филе: три секрета, которые всё меняют

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый второй, попробовав кальмара один раз, ставит на нём крест: жёсткий, как подошва, невкусный, больше никогда. Но правда в том, что дело не в кальмаре — а в том, как вы его готовите.

Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кальмар

Морепродукт, при правильной термообработке, может быть нежнее курицы. Эксперты раскрыли три простых способа, которые помогут навсегда забыть о "резиновой" текстуре.

Способ 1: Очень быстро

Бросьте кальмара в кипящую воду или на сковороду — и засеките 2-3 минуты. Этого достаточно, чтобы белок слегка свернулся, но не успел "задубеть". Главное — не отвлекаться. Пара секунд лишнего времени, и нежность испарится.

Способ 2: Очень долго

Звучит неожиданно, но работает: тушите кальмара 40-60 минут и дольше. За это время волокна распадутся, и мясо снова станет мягким. Подходит для рагу и супов, где важна глубина вкуса.

Способ 3: Замариновать

Если есть время — замаринуйте кальмара. В лимонном соке, белом вине или даже в обычном уксусе — на полчаса. Кислота частично расщепляет белок, и мясо получится мягким даже после быстрой обжарки.

Соблюдая эти три приёма, вы получите совсем другой продукт — нежный, сочный и заслуживающий повторения. Не дайте кальмару второй шанс — дайте себе!

Уточнения

Кальма́ры — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце. Голова чётко отделена от туловища, на ней расположены щупальца с присосками и крючками.

