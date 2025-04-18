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Мясо с ароматом гари: что не так со сливочным маслом на сковороде

1:44
Еда

Мясо, подрумяненное на сливочном масле, — звучит как гастрономическая мечта. Сочные кусочки телятины, аромат розмарина и капля растопленного масла, которое карамелизуется и превращает блюдо в праздник. Но что на самом деле происходит на сковороде?

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

Сливочное масло — вкусно, но не всегда умно

По словам нутрициолога Виктории Вишняковой, у такого способа есть весомый плюс: насыщенный, сливочный вкус с лёгкой карамельной ноткой. Особенно хорошо он раскрывается в нежных сортах мяса — например, в курице или телятине. Добавьте свежий тимьян или розмарин — и вы будто в дорогом ресторане.

Но давайте честно — минусов больше

  1. Низкая температура дымления.
    Сливочное масло начинает гореть уже при 150-175 °C. А значит, при обычной жарке вы рискуете получить не аппетитную корочку, а канцерогенный налёт и запах гари.

  2. Жир плюс сахар — горечь.
    В масле много насыщенных жиров. При взаимодействии с белками мяса и молочным сахаром это приводит к быстрой поджарке и характерной горечи, которая напрочь убивает вкус блюда.

  3. Нестойкость к жаре.
    Особенно плохо масло проявляет себя при длительной или агрессивной жарке — например, в воке или на гриль-сковороде. Там, где нужно "жарить по-взрослому", оно просто не выдерживает.

Есть выход — и им пользуются профессионалы.

"Многие повара комбинируют масла: сначала обжаривают мясо на растительном, а в конце добавляют немного сливочного. Это усиливает вкус, но избавляет от рисков", — делится Вишнякова.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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