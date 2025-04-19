Хрупкий выбор: что не так с яйцами всмятку на Пасху

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли на Пасху сварить яйца всмятку? Кажется, идея не такая уж и странная — нежный желток, хрупкая скорлупа, модная подача… Но тут есть нюансы, и они могут испортить праздник.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пасхальные яйца

Церковь не против, но…

По словам иерея Стахия Колотвина, церковные правила не запрещают подавать яйца любой степени готовности. Мягко сваренные, в мешочек или вкрутую — решать вам. Но вот практика — штука упрямая.

Три причины не варить всмятку

Красители не возьмутся.

Чтобы яйца приобрели яркий, насыщенный цвет, особенно при использовании натуральных красителей (луковая шелуха, куркума, свёкла), их нужно варить минимум 10 минут. А всмятку — это 3-5 минут максимум. Результат? Бледные, тусклые цвета. Недолгий срок хранения.

Яйца вкрутую хранятся значительно дольше. Если вы планируете раздавать их родным или оставлять в пасхальной корзинке, мягкая варка — не лучший выбор. Буквально через день такой продукт может оказаться сомнительным. Провал в пасхальной забаве.

Знаменитая игра в "яичный бой" может быстро закончиться для тех, кто выбрал яйца всмятку. Скорлупа у таких яиц хрупкая, и трещина появится уже после первого удара.

"Вы можете быстрее потерпеть поражение", — с улыбкой подмечает иерей Колотвин.

Да, технически — можно. Но практически — лучше не надо. Пасха всё же праздник традиционный, и иногда стабильность вкуснее экспериментов.