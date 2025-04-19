Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прорыв или кризис: что действительно влияет на рост мировой экономики
Неожиданные причины вздутия — и как не исключать овощи из рациона
Муравьи в цветочных горшках? Проверьте этот лайфхак, прежде чем выбрасывать растение
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Тайна пустыни: самое необычное место на юго-западе США — и вы его где то уже видели
Алоэ против всего: неожиданные бьюти-хаки с простым гелем, которые работают
Театральная постановка? Необычные детали, которые заставили усомниться в реальности полёта Blue Origin
Волочкова похвасталась новой мебелью: цыганское барокко
Почему желтеет чеснок весной: основные причины и решения

Хрупкий выбор: что не так с яйцами всмятку на Пасху

1:44
Еда

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли на Пасху сварить яйца всмятку? Кажется, идея не такая уж и странная — нежный желток, хрупкая скорлупа, модная подача… Но тут есть нюансы, и они могут испортить праздник.

Пасхальные яйца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пасхальные яйца

Церковь не против, но…

По словам иерея Стахия Колотвина, церковные правила не запрещают подавать яйца любой степени готовности. Мягко сваренные, в мешочек или вкрутую — решать вам. Но вот практика — штука упрямая.

Три причины не варить всмятку

  1. Красители не возьмутся.
    Чтобы яйца приобрели яркий, насыщенный цвет, особенно при использовании натуральных красителей (луковая шелуха, куркума, свёкла), их нужно варить минимум 10 минут. А всмятку — это 3-5 минут максимум. Результат? Бледные, тусклые цвета.

  2. Недолгий срок хранения.
    Яйца вкрутую хранятся значительно дольше. Если вы планируете раздавать их родным или оставлять в пасхальной корзинке, мягкая варка — не лучший выбор. Буквально через день такой продукт может оказаться сомнительным.

  3. Провал в пасхальной забаве.
    Знаменитая игра в "яичный бой" может быстро закончиться для тех, кто выбрал яйца всмятку. Скорлупа у таких яиц хрупкая, и трещина появится уже после первого удара.
    "Вы можете быстрее потерпеть поражение", — с улыбкой подмечает иерей Колотвин.

Да, технически — можно. Но практически — лучше не надо. Пасха всё же праздник традиционный, и иногда стабильность вкуснее экспериментов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Садоводство, цветоводство
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все Аудио 
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Красота и стиль
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа Аудио 
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей
Домашние животные
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Последние материалы
Цены растут, спрос зашкаливает: это мясо снова становится №1 в России
Как дачники справляются с улитками: лучшие средства защиты растений
Новая мишень для лекарств: как пируват поможет лечить диабет и рак
Лифтинг без салона: 7 упражнений, которые разглаживают лицо через спину
Перестаньте сушить лицо: как правильно наносить крем для максимального увлажнения
Архитекторы прошлого знали секрет: тайна из Южной Италии раскрыта
Средневековый рай: это приморское сокровище Европы знают лишь единицы
ТОП редких автобусов СССР: странные эксперименты на базе грузовиков и вездеходов
Обычные продукты, которые могут лишить вас водительских прав
Деми Мур вошла в список самых влиятельных людей мира — вот почему она заслужила почётное место
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.